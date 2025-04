Altuna III prefiere «pelota con menos salida de frontis» para enfrentarse a Darío

Altuna III y Darío ya conocen las cuatro pelotas que tendrán a su disposición el domingo en el Bizkaia de Bilbao con vistas al encuentro ... que supondrá el pase a semifinales del Manomanista para el ganador y el adiós de la competición para el perdedor. Buenos amigos, han evaluado con la ayuda de Jon Apezetxea, intendente de Aspe, el cestaño preparado por Martin Alustiza para la ocasión.

Altuna III ha llevado a cabo su tarea con las ideas claras: «Las que he elegido yo salen menos de frontis. En cambio, andan en el suelo. Las de Darío son más vivas y de mayor bote. Se ha decantado justo por las que he descartado yo cuando las hemos probado. Los dos tenemos lo que buscábamos. Conforme. Veremos el domingo».

Darío confiesa dudas con el material: «No tenía muy claro qué sacar. He dudado bastante. Influyen el rival, el frontón. He optado por una con salida de frontis y bote. La otra present menos bote en el suelo». Y apunta un detalle que guarda relación con que ninguno de los dos se colocó los tacos para probar las pelotas. «Al no golpearlas, el día del partido cambia la percepción».

Las dos preferidas por Altuna III, de 104.8 gramos (número 1) y 105.8 (2) son más ligeras que las entregadas por Darío al seleccionador, de 106.8 la más pesada (3) y de 106.1 (4).

El de Ezcaray apunta sobre el estado de sus manos que «van evolucionando y cuando tienen que estar bien es el domingo». Altuna III, por su parte, apunta encontrarse «al cien por cien físicamente y de manos». El lunes completó una sesión con sparring en el Bizkaia y este jueves afinará la puesta a punto con un entrenamiento técnico en compañía de Jokin Etxaniz, director técnico de Aspe.