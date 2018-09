Pelota | Torneo Bankoa - DV Exposito deja a Bikuña sin un minuto de gloria Exposito devuelve una pelota complicada en la contracancha ayer en Zornotza. / MÓNICA RIVERO El astigartarra impone un ritmo tremendo y con la ayuda de Artola superan con claridad en sénior a Espinal y al donostiarra DV ZORNOTZA. Domingo, 23 septiembre 2018, 09:06

El centenar de pelotazales que acudieron ayer al frontón Amorebieta IV de Zornotza a la llamada por la presencia en el partido de categoría sénior de Bikuña se llevaron una gran sorpresa. Si que vieron al zaguero donostiarra, pero con cuenta gotas. El que acaparó todo el protagonismo fue el astigartarra Exposito, quien con la colaboración del galdakoztarra Artola se hicieron merecedores a la victoria y al pase a la siguiente eliminatoria del Torneo Bankoa Credit Agricole-DV. Exposito impuso un ritmo tremendo al partido, le dio mucha velocidad a la pelota y ni Espinal ni Bikuña pudieron frenarle.

No solo estuvo inspirado en ataque -una decena de tantos llevaron su firma, a lo que hay que añadir seis saques- sino que llevó pelotas complicadísimas en defensa. Aunque cometió cinco errores, la mayoría en ataque, fue el protagonista del partido. Espinal trató de sujetarle, sin demasiado éxito. Hizo lo que pudo en defensa, donde se empleó a fondo. No encontró pelota para rematar. Exposito, que llevó la batuta del juego, no le dio opción.

Atrás Bikuña quiso pasar a dominar y se quedó en el intento. No podía ni con Artola. El galdakoztarra le dio altura a la pelota, evitó a Espinal y se hizo con el mando de los cuadros largos. Ojo con esta pareja porque son capaces de darle un disgusto a cualquiera. Que no se confíen Zubiria y Mariezkurrena I, sus rivales el 20 de octubre en Azpeitia.

Ariztegi, decisivo

Y en promesas, los elogios los acaparó Ariztegi. El delantero pamplonés acabó con las ilusiones de De la Fuente y Garmendia a base de nervio. Hizo mucho daño jugando a bote, cortando la pelota. Su paisano De la Fuente, natural de Eugi, jugó siempre muy forzado y no pudo hacer gran cosa.

Si adelante la diferencia era evidente, más lo fue aún en la zaga. Agirre, sustituto a última hora de Malaxetxeberria, dio una lección de seguridad. Hizo mucha buena con ambas manos y supo darle altura a la pelota. En cambio, al lazkaotarra Garmendia se le vio agarrotado, incómodo en la cancha. Le costó un mundo gozar de la pelota y entregó más de lo esperado. Murua y Elizegi serán los próximos rivales de Ariztegi y Agirre. La cita, el 14 de octubre en el Municipal de Bergara.

Exposito y Ariztegi fueron los mejores de la segunda jornada del Torneo Bankoa Credit Agricole-DV. Da fe de ello Arrate Arambarri, gestor comercial de Bankoa en Bilbao, que lanzó la chapa inicial por partida doble.