Una imagen del exterior del frontón Atano III. DV

Donostia ¿Pilota?

El cierre de la zona de Anoeta para el fútbol trastoca por completo la iniciativa que trata de recuperar el protagonismo del histórico frontón Atano III.

Joseba Lezeta

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:22



Imaginan que todo el perímetro del estadio de Anoeta se cierra para un festival de pelota en el frontón Atano III, para un partido de ... balonmano del Bera Bera en el polideportivo Gasca o para una reunión de atletismo en el Miniestadio? No, ¿verdad? Las cerca de 3.000 personas que acostumbra a congregar el Sanse en su nueva casa tras el ascenso a Segunda División no parecen motivo suficiente para una medida de esta envegadura, que condiciona la actividad del resto de clubes y entidades con sede en las instalaciones deportivas de esa zona de San Sebastián.



