Donostia ¿Pilota?

Imaginan que todo el perímetro del estadio de Anoeta se cierra para un festival de pelota en el frontón Atano III, para un partido de ... balonmano del Bera Bera en el polideportivo Gasca o para una reunión de atletismo en el Miniestadio? No, ¿verdad? Las cerca de 3.000 personas que acostumbra a congregar el Sanse en su nueva casa tras el ascenso a Segunda División no parecen motivo suficiente para una medida de esta envegadura, que condiciona la actividad del resto de clubes y entidades con sede en las instalaciones deportivas de esa zona de San Sebastián.

Los partidos de Liga, Copa o competición europea de la Real Sociedad reúnen a cerca de 30.000 personas, cifra que exige un dispositivo de organización y seguridad acorde a la envergadura del evento. El trasiego de automóviles, equipos de televisión, autobuses y aficionados procedentes de toda Gipuzkoa o incluso de otros territorios requiere su espacio. Ahora bien, los compromisos del Sanse no resisten la comparación numérica ni piden refuerzos de ningún tipo a nivel de transporte público.

Además, la repercusión en la actividad de deportes menos populares quizá pero igual de respetables en cualquier caso, comenzó a hacerse patente a finales de agosto. El día de la final del Donostia Hiria de pelota en el Atano III coincidió con el Real Sociedad-Almería de la tercera jornada de la Segunda División un viernes por la noche. Las gestiones llevadas a cabo por Aspe con representantes del Ayuntamiento de Donostia resultaron baldías. Cierre perimetral al canto.

Han transcurrido casi dos meses y estamos en las mismas. La apuesta del Ayuntamiento de San Sebastián por la pelota, acompañada de la ilusión indiscutible del concejal Iñaki Gabarain, choca con el mismo inconveniente de agosto. La ocupación de la zona de Anoeta sigue duplicada. Ya no basta con tener en cuenta solo los partidos del primer equipo de la Real. También hay que someterse al calendario del Sanse. Si programas con antelación para que tu público pueda organizarse con tiempo, te encuentras con sorpresas, ya que el fútbol fija las fechas y las horas de los partidos con menos margen la mayoría de las ocasiones.

Una apuesta verdadera por recuperar el protagonismo del Atano IIIdentro de la mano profesional en una época dorada de los pelotaris guipuzcoanos insta a mostrar mayor atención y cuidado por parte del Ayuntamiento donostiarra, propietario del frontón y responsable de la movilidad en las calles de la ciudad. Sobre todo cuando nadie advierte un motivo válido para medidas cuyo calibre no se corresponde a la realidad.

Me consta la existencia de distintos pareceres en el seno de la corporación municipal. Se han producido movimientos en busca de soluciones que de momento no llegan. La iniciativa Donostia Pilota requiere la colaboración de todos para que la apuesta sea verdadera.