Pelota Jokin Altuna deja el Torneo San Fermín por una lumbalgia El de Amezketa se retira con dolor en la cintura cuando ganaba 12-8 en el Labrit JOSEBA LEZETA Pamplona Miércoles, 11 julio 2018, 10:35

Jokin Altuna no podrá seguir en el Torneo San Fermín tras retirarse la noche del martes cuando ganaba 12-8 en compañía de Martija a Bengoetxea VI y Aretxabaleta, recambio del lesionado Larunbe, en el choque correspondiente al grupo B. El amezketarra pidió asistencia médica en el 8-4 tras sentir un par de tantos antes un fuerte dolor en el lado derecho de la cintura. El doctor Iñigo Simón solicitó a los jueces su entrada al vestuario, donde le atendió. Tras cinco o seis minutos de espera, Altuna III decidió continuar «con la esperanza de que el dolor remitiera. Estaba jugando bien, lo mismo que Martija».

Sin embargo, a partir de ese momento Altuna no soltó el brazo derecho en los saques, se limitó a marcar sus pelotazos y ni siquiera se agachó en varios remates de Bengoetxea VI. No estaba en plenas condiciones. Pese a ello, mantuvo la ventaja de cuatro tantos. Pero en el primer descanso obligatorio, después del 12-8, «he entrado de nuevo al vestuario. En cuanto me he enfriado un poco he notado que estaba todavía peor. Los que me han visto de fuera me decían que lo dejara». Les hizo caso.

Tras el encuentro, Jokin Altuna pernoctó en Pamplona en lugar de regresar a Amezketa ya que este miércoles por la mañana se somete a una resonancia magnética en un hospital de la capital navarra para conocer el alcance de la lesión. El doctor Simón, el primero en socorrerle, entiende que requerirá «una o dos semanas de reposo antes de volver a la actividad. Pero hay que esperar a las pruebas».

Pese a que ganaban 12-8, la retirada privica que la victoria en el torneo caiga del lado de Bengoetxea VI y Aretxabaleta por 12-22. Este resultado elimina precisamente al de Leitza y al de Markina, pareja que había perdido 22-7 el domingo. Es posible que Danel Elezkano ocupe el lugar de Altuna III en el decisivo partido del jueves contra Ezkurdia y Rezusta, a los que les basta con sumar diez tantos para alcanzar la final. Elezkano II, si es el elegido, y Martija, por su parte, necesitan vencer 22-9 o con mayor diferencia para lograr su objetivo, tarea muy complicada.

En los complementarios de la noche del martes, Gorka y Urretabizkaia II dieron buena cuenta de Elordi y Merino I (18-12), lo mismo que Laso, el mejor, y Eskiroz de Julen Retegi y Erostarbe (22-14).