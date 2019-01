Pelota Gallastegi: «Si tú piensas ser pelotari yo seré obispo, me decían de chaval» (24/11/2013) Gallastegui cuando tenía 95 años. / Arizmendi Entrevista a Gallastegui en 2013 Miguel Gallastegi, considerado el mejor zaguero de la historia de la mano, ya tiene su libro, ¡a los 95 años! JON TRUEBA Viernes, 4 enero 2019, 12:39

Un manista de leyenda. Un personaje irrepetible. Marcó una época en la década de los cuarenta y cincuenta, aunque su mito se agrandó cuando puso fin a 23 años de hegemonía de Atano III en el Manomanista, tras derrotarle por 22-6 en 1948. En realidad, Miguel Gallastegi (Eibar, 1918) se había impuesto a Atano III las cuatro veces que se enfrentaron mano a mano, tres en toda la cancha y una en el cuatro y medio, pero aquella fue su primera txapela oficial -después vendrían otras dos-. Considerado como el mejor zaguero de la historia, Miguel tendrá, por fin su libro, a los 95 años. Escrito por otro eibarrés de pro, Luis Alberto Aranberri «Amatiño» y bajo el título «La pelota según Miguel Gallastegi», será presentado el próximo 23 de diciembre en el Coliseo de Eibar.

Desgrana así sus inicios para DV...

- Con 13 años ayudaba a los padres en el caserío -se emociona cada vez que habla de ellos- y por la tarde íbamos al colegio aunque yo me escapaba al frontón. Jugábamos contra jóvenes de Eibar de más edad y así empecé... ¿Sabes lo que me decían aquellos chavales? «Si tú piensas ser pelotari a mi me verás obispo».

- Se equivocaron.

- Bueno... Sí me gustaría destacar el gran trabajo que hizo en aquella época el Club Deportivo presidido por Lazcano. Organizaba partidos los jueves y los domingos. Iba mucha gente y había aficionados que jugaban muy bien. Con 14-15 años recuerdo que Treviño y yo salimos subcampeones y el abuelo de los Vidarte, que solía ir al frontón con dos amigos, Agustín y José Arriola, que también sabían mucho de pelota, se empezaron a fijar «en un chico que viene del caserío Asoliartza» y mi nombre empezó a sonar. Mi arranque fue así.

- Usted debutó como profesional con 18 años, en 1936, el año del comienzo de la Guerra Civil, y la historia le recuerda como el manista que logró derrocar a Atano III..., pero también porque fue un pionero en la preparación ya que en 1945 estableció un récord de partidos jugados en un año (104), por sus desafíos en solitario contra parejas (jugó más de 25 partidos) y en parejas contra tríos y porque se las tenía tiesas con los empresarios.

- Te voy a decir por qué... Mira, en aquella época los delanteros de primera cobraban más que los zagueros y los empresarios decían que era porque los delanteros tenían menos vida. Pero qué pasaba: normalmente yo solía dar ventaja por parejas y también me ponían contra tríos. Así que les dije: no quiero más, pero tampoco menos que los que más cobran.

- ¿Y quiénes eran?

- Onaindia y Atano VII.

- ¿Usted cuánto cobraba?

- 1. 750 pesetas.

- (...)

- Aunque cuando le gané a Atano III empezaron a subirme... Bueno, entonces el arreglo no era fácil porque había cinco empresarios, uno por cada frontón: Eibar, Bergara, Donostia, Vitoria y Tolosa. De esos cinco tenía dos a favor, pero tres no querían subirme el sueldo porque decían que otros manistas se pondrían a la cola.

- Al final se salió con la suya.

- Bueno, sí. Hicimos un arreglo para que me dejaran jugar ocho partidos al año a mi aire. Yo veía que había campo abonado en Salamanca, Madrid, Barcelona y Francia y me desplazaba a jugar partidos allí... La mejor plaza que he tenido ha sido Francia.

- Fue tres veces campeón manomanista. En 1948 (22-6 a Atano III), en 1950(22-15 a Akarregi) y en 1951 (22-14 también a Akarregi), pero renunció a jugar la final manomanista de 1953. ¿Por qué?

- Te voy a contar. Pusieron la final un 24 de agosto y no me querían pagar lo que pedía. Los empresarios me ofrecían 40.000 pesetas y yo les pedía 50.000. Estaba ya casado y recuerdo que mi suegro, cansado de tanta polémica, me dijo: «Déjales y juega por lo que te ofrecen». Le hice caso, vino a la Federación y firmé que jugaba...

- ¿Y...?

- ¿Sabes lo que hicieron los empresarios? En cuanto firmé pusieron un abono para cuatro partidos ... O sea que el que quería ver la final tenía que pagar cuatro festivales y me enfadé muchísimo. Me enfadé tanto que renuncié a jugar la final.

- Y le dieron la txapela a Barberito I sin que se disputara la final.

- Sí, así fue.

- Y se armó la marimorena. Creo que le llamó hasta el gobernador.

- Sí, sí. Era Garicano Goñi y me llamó a su despacho. Le expliqué los motivos de mi renuncia. Le dije que me habían puesto la final en agosto, que no se había jugado nunca en esas fechas, le di una y mil explicaciones pero a una de éstas me dice...

- ¿Qué?

- Pero usted va mucho a Francia, ¿no? Sé que hace poco ha estado con el lehendakari, José Antonio Agirre.

- (...)

- Pues sí, le respondí.

- ¿Y cómo reaccionó?

- Cogió el teléfono y llamó a Miguel Ibáñez, que era su segundo en la frontera. Yo escuché cómo éste le decía. «Miguel es un chico majo. Yo fui quien le dijo que cenara y que se lo pasara bien cuando me enseñó la invitación».

- ¿Y qué pasó?

- Me castigaron tres meses sin jugar, pero no habían pasado dos cuando recibí una misiva de un empresario. «Miguel, ese castigo te vamos a quitar». Yo les dije que bueno, pero que antes me pagaran lo que había perdido y que hablaríamos. Me pagaron y ahí se terminó el asunto.

- Siguió en lo alto hasta su retirada, en 1960, y, rara avis, desde entonces, y son 50 años como quien dice no se ha perdido un partido como espectador pese a que ha sido siempre crítico...

- Soy crítico con el material, sí. Es que las pelotas de ahora casi sólo tienen goma y bote. Mira, antes la pelota se hacía de forma artesanal y ahora según me han explicado hay máquinas que hacen de forma industrial -el apretado de la lana y del látex ya no depende de la destreza del pelotero-. Por eso digo que lo de antes era pelota a mano y que a lo de ahora le tendrían que poner otro nombre. Voy a poner un ejemplo. Un aficionado bueno, no digo ya un manista profesional, coge una pelota ahora y tira al rebote. ¿Qué pasa?, ¿que nosotros éramos inútiles? ¿Ahora cualquiera puede tirar al rebote y nosotros nada? Y otra cosa que echo en falta ahora...

- ¿Cual?

- Antes el manista de tercera era de tercera, el de segunda, de segunda y el de primera, de primera. Y para subir de segunda a primera el pelotari lo tenía que demostrar. Pero en la cancha, no en el periódico. Y esa cancha era Eibar. Un poco como pasa en los toros: el que triunfa en Madrid ya está consagrado. Ahora no pasa eso.

- (...)

- Y si hablamos de proteger las manos, ahora algunos manistas parece que juegan con guante. Ni sienten la pelota. No lo digo yo. Un día en Lekeitio me senté al lado de un manista y reconoció que hasta el tanto ocho o diez no sentía... Hombre, la mano hay que cubrirla pero para pegar, para cortar, para atrasar, para manejar la pelota como quieres tienes que sentir la pelota en la mano. Esa es la verdad pura.

- Con protección o sin ella, pero no me negará que Aimar e Irujo son muy buenos.

- Los dos son buenos. Pero te voy a decir algo de Irujo. No me gustan los aspavientos que hace en la cancha. Ni el público ni los empresarios de antaño le hubieran permitido las cosas que hace. Antes cuando hacías algo así la empresa te mandaba quince días a casa... Y cuando jugabas mal, también. Ahora juegas mal y no pasa nada.

- Miguel, ¿cómo se llega a 95 años?

- En la vida hay que tener suerte y, aunque no soy muy religioso, a mí la Virgen de Arrate me ha ayudado mucho. Sobre todo cuando me tocó hacer la mili en plena guerra civil. Pero también después.

Al txoko

- ¿Su primer partido profesional?

- Contra Marino en el Astelena. Perdí. Me dieron tres duros. Un dineral.

- ¿Su último partido?

- Con 42 años. En Bergara, en 1960. Ariño hermanos, 22; Larrañaga III, Gallastegi y Zurdo de Mondragón, 7.

- ¿El mejor frontón?

- El antiguo Astelena.

- ¿El mejor empresario?

- Efisio Alti.

- ¿La mejor derecha?

- La de Onaindia. Cuando tenía su día nos traía de cabeza.

- ¿La mejor zurda?

- La de Echave X y la de Soroa.

- ¿El mejor sacador?

- Akarregi era elegante. Los de ahora no se meterían al aire, no...

- ¿Cómo era Atano III?

- Una cosa bonita jugando. Bravo, muy bravo. Si dominaba el saque...

- ¿Un manista al que no se le ha hecho justicia?

- Mondragonés.

- ¿La afición más entendida?

- La de Eibar.

- ¿El atxiki?

- Aquello no era pelota a mano.

- ¿La televisión?

- Fundamental. Ahora mismo, si no hubiera televisión no habría pelota.