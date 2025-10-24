Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Murua entra de gancho en un encuentro en el Beotibar de Tolosa. Gorka Estrada

Fundamental Agirre-Murua esta noche en Tafalla

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:12

Asier Agirre y Ander Murua apuran esta noche en Tafalla las opciones de estar en las semifinales del Cuatro y Medio Serie B el viernes ... de la semana próxima en Dima. Agirre, mejor colocado, se asegurará ese objetivo si gana al arrasatearra. Si pierde con un marcador entre 22-21 y 22-15, quedará a expensas de una victoria de Rekalde sobre Salaberria el domingo en el Bizkaia. En cuanto a Murua, solo seguirá adelante si gana 22-14 o con mayor renta y a su vez Rekalde supera a Salaberria.

