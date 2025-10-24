Fundamental Agirre-Murua esta noche en Tafalla
San Sebastián
Viernes, 24 de octubre 2025, 07:12
Asier Agirre y Ander Murua apuran esta noche en Tafalla las opciones de estar en las semifinales del Cuatro y Medio Serie B el viernes ... de la semana próxima en Dima. Agirre, mejor colocado, se asegurará ese objetivo si gana al arrasatearra. Si pierde con un marcador entre 22-21 y 22-15, quedará a expensas de una victoria de Rekalde sobre Salaberria el domingo en el Bizkaia. En cuanto a Murua, solo seguirá adelante si gana 22-14 o con mayor renta y a su vez Rekalde supera a Salaberria.
Senar, ya clasificado como líder inalcanzable del grupo B, y Eskiroz, eliminado, disputan un choque intrascendente esta tarde en Elizondo, donde abren el cartel con el papel prácticamente agotado.
