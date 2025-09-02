Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los seleccionados y el cuerpo técnico posan en Abadiño. EEFP
Pelota

La Euskal Pilota Selekzioa competirá en el Campeonato de Europa júnior en Bélgica

Se disputa del 4 al 6 de septiembre en la ciudad belga de Ath en las modalidades de Wall Ball, Llargues y Juego Internacional

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:26

La Euskal Pilota Selekzioa participará del 4 al 6 de septiembre en el Campeonato de Europa Júnior de Pelota, organizado por la Confederación Internacional de ... Pelota a Mano (CIJB), en la ciudad belga de Ath. En este torneo, que celebra su cuarta edición, participarán también las selecciones europeas de Italia, Bélgica, Países Bajos, Francia y Valencia.

