La Euskal Pilota Selekzioa competirá en el Campeonato de Europa júnior en Bélgica

La Euskal Pilota Selekzioa participará del 4 al 6 de septiembre en el Campeonato de Europa Júnior de Pelota, organizado por la Confederación Internacional de ... Pelota a Mano (CIJB), en la ciudad belga de Ath. En este torneo, que celebra su cuarta edición, participarán también las selecciones europeas de Italia, Bélgica, Países Bajos, Francia y Valencia.

El campeonato se disputará en tres especialidades reconocidas internacionalmente: Wall Ball (categorías sub 15, sub 17 y sub 19) y Llargues y Juego Internacional -categorías ambas similares al Bote Luzea- en categoría única, con variaciones en el terreno de juego y el tipo de pelota según la modalidad.

Los seleccionadores vascos serán Egoitz Amantegi (Wall Ball) e Iñaki Esnal (llargues y Juego Internacional) y los seleccionados son Ibai Arroitajaurlegi, Manex Etxeberri, Dorkaitz Meabe, Ibon Erauzkin, Unai Zufiria, Aner Goikoetxea y Xuhar Iparragirre, en categoría masculina y Uxue López de Okariz, Malen Lamadrid, Onintza Galdos, Alize Sagardui, Larraitz Galardi e Intza Arruti.