Con un ojo puesto en el marcador

Compañeros en el grupo de preparación física, botillero uno del otro en su día y consejeros mutuos, la relación entre ambos ha tocado incluso ámbitos ... personales. Más allá de amistades, Joseba Ezkurdia y Peio Etxeberria afrontan en Elizondo, este viernes por la tarde y con el frontón lleno, un nuevo capítulo de la rivalidad que existe entre ambos sobre la cancha (ETB1, 18.00 horas).

El cuatro y medio, la distancia preferida para uno y otro si nos atenemos a los resultados, les cruza por novena vez en cinco años. Presentan duelos tanto en el Campeonato como en el Torneo San Fermín. Si no alcanzan la catalogación de clásicos se debe a que nunca han coincidido en una final, como le sucede al de Arbizu con Altuna III. En cambio, nadie pone en duda su consideración de habituales. El veterano se ha impuesto en seis de los ocho anteriores, si bien el más joven ha sentido la alegría de llegar a 22 en dos de los tres más recientes, después de muchos intentos.

Ahora bien, en esta ocasión lo hacen en unas circunstancias especiales. Ezkurdia tiene en sus manos la clasificación virtual para semifinales desde el pasado fin de semana. Le basta un tanto para despejar la remota duda que pueda planear sobre su éxito. Solo una derrota impensable por 22-0 combinada con el triunfo de Jaka ante Larrazabal le dejaría sin una plaza entre los cuatro mejores de la presente edición.

Peio Etxeberria necesita el triunfo para certificar su quinto billete consecutivo hacia las semifinales del Cuatro y Medio. Lleva cuatro del tirón. Si perdiera, Jaka podría descabalgarle de la segunda plaza siempre que gane a Larrazabal en Tafalla. Del resultado de Elizondo depende la trascendencia de lo que ocurra dos horas y cuarto después en el Ereta (21.15 horas, sin televisión).

Hay un elemento que aporta morbo a este Ezkurdia-Peio Etxeberria. La renuncia de Jokin Altuna a jugar mañana en el Beotibar ha clarificado la clasificación del grupo A –primero Zabala y segundo Altuna III– y determina un lado de los cruces de semifinales.

Los pelotazales suspicaces y recelosos sospechan que tanto a Ezkurdia como a Etxeberria les conviene terminar segundos de grupo para evitar encontrarse con el amezketarra antes de la final. Sin embargo, parece complicado hilvanar los intereses de uno y otro. Además, nadie sabe lo que depararía un encuentro frente al imprevisible riojano dentro de una semana.

Catorce tantos aseguran la primera plaza a Ezkurdia. O lo que es lo mismo, quedarse en trece o menos le lleva a la segunda posición. Un triunfo por 22-13 o con mayor diferencia otorga el liderato a Etxeberria, a quien ganar con un resultado entre 22-14 y 22-21 le garantiza ser segundo. No olvidemos que el de Zenotz está obligado a vencer para no tener que estar pendiente de lo que suceda en Tafalla.

Atención a la parrilla televisiva. ETB1 modifica su horario habitual de los viernes para la pelota. Conecta en directo a las 18.00 con el frontón de Elizondo. Por la noche, a las 21.15, repetirá en diferido el Ezkurdia-Etxeberria.