Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joseba Ezkurdia ha ganado hasta el momento sus tres partidos. José Mari López
Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio

Con un ojo puesto en el marcador

El Ezkurdia-Etxeberria de este viernes en Elizondo es clave para la concesión de la última plaza de semifinalista, así como para definir los cruces

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Compañeros en el grupo de preparación física, botillero uno del otro en su día y consejeros mutuos, la relación entre ambos ha tocado incluso ámbitos ... personales. Más allá de amistades, Joseba Ezkurdia y Peio Etxeberria afrontan en Elizondo, este viernes por la tarde y con el frontón lleno, un nuevo capítulo de la rivalidad que existe entre ambos sobre la cancha (ETB1, 18.00 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  5. 5 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  6. 6

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  7. 7 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  8. 8

    «Si no respetas los códigos de conducta no tienes cabida en este club»
  9. 9 EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»
  10. 10

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Con un ojo puesto en el marcador

Con un ojo puesto en el marcador