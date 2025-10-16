Erik Jaka: «Cuando peinas canas, miras más allá de los resultados»

Erik Jaka (Lizar-tza, 31 años) ha comenzado con buen pie el presente Campeonato del Cuatro y Medio. Una victoria en la primera jornada de ... la liguilla no solo acerca a las semifinales. También da confianza para lo que resta. Juega contra Ezkurdia en Villabona este viernes en un festival que comienza a las 19.00 horas.

– ¿Cómo ha empezado el Campeonato?

– Bien, muy bien. Ser cabeza de serie gracias a alcanzar las semifinales el año pasado te ahorra la eliminatoria de octavos de final. Más de una vez pasa que te la juegas a un partido y puede tocarte un día tonto o que al rival le salga todo redondo. Estar en la liguilla da un punto de tranquilidad, lo cual no significa relajarte.

– Ganó 22-18 a Peio Etxeberria. El resultado es bueno. ¿Le satisfizo su juego?

– En general, sí. Me queda pendiente el saque. Cometí tres faltas. Además de corregir eso, puedo hacer más daño con el saque. Ya dentro del juego me vi bien. Conseguí coger el centro de la cancha y mover al rival.

– Había caído en los dos choques anteriores frente a Peio Etxeberria, quien le superó 22-9 en Soria en 2023 y 22-6 en la semifinal del año pasado en el Labrit. ¿Tenía clavada alguna espina?

– No. Ninguna. He ganado y he perdido contra todos. En mi cabeza estaba solo desplegar sobre la cancha mi mejor versión o estar al menos cerca de ella.

– ¿Ha variado su juego en busca de mejores resultados?

– No. Creo que no había razones para ello. Hace dos años me quedé a un tanto de la final y en la pasada edición el contrario fue muy superior a mí en semifinales. Pienso que volveré a tener opciones de victoria si hago bien mi trabajo. Mi estilo está definido, al margen de que puedes cambiar algo en función del oponente.

– Ezkurdia vuelve a cruzarse en su camino.

– Hemos coincidido muchas veces. Unos días me ha tocado sufrir y otros, gozar. Es buena señal porque significa que ambos seguimos en las grandes competiciones y que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Joseba es el más veterano de los participantes y probablemente el siguiente mayor sea yo. El año pasado cayó eliminado en octavos, pero ganó la txapela del Parejas y ha dado la vuelta a la situación.

– ¿Qué resultados hay entre ustedes en la jaula?

– Me ganó la semifinal de 2019 y en la de 2020 ocurrió lo contrario. También nos hemos enfrentado en liguillas del Campeonato y en la rama de Aspe del Torneo San Fermín. Hay de todo entre nosotros.

– Villabona queda cerca de Lizartza...

– Y no he jugado nunca en aquel frontón. Tampoco me había entrenado allí hasta el martes. Quería coger la distancia y conocerlo. Me gustó. El suelo es bastante rápido y posee un buen frontis. Me parece apropiado para una competición de esta talla.

– ¿Qué tipo de pelota buscará en la elección de material?

– No improvisaré. Me gusta pelota sin demasiada salida de frontis y que se levante poco del suelo. Las preferencias de Ezkurdia son similares. No habrá gran diferencia. Hay otros a quienes les gustan pelotas más saltarinas o más motelas.

– Aseguran que han bajado el material para esta edición del Cuatro y Medio. ¿Notó esa diferencia el viernes en Villava?

– Me parecieron pelotas con menos recorrido en el suelo y menos salida del frontis. Con eso no digo que no tengan salida. Me gusta más este material que el vivo de años anteriores.

– Segundo partido de Jaka en la liguilla y segundo sin televisión.

– Las empresas y Euskal Telebista tendrán concertados con anterioridad cuáles retransmitir. Habrá coincidido así. Por lo menos, Villabona se encuentra cerca y los míos tendrán que recorrer pocos kilómetros esta vez.

– Su grupo parece equilibrado sobre el papel.

– Nada más verlo pensé que era duro. Pero miré al otro y tuve la misma impresión. Jugamos solo ocho y se han quedado por el camino pelotaris como Elordi, Darío, Artola... Quienes pasan la primera criba es por merecimiento y se unen a los semifinalistas del año pasado.

– ¿Cuándo empezó a preparar el Cuatro y Medio?

– Inicié la preparación física más específica a primeros de septiembre y completé una sesión de frontón la semana anterior a la feria de Logroño. Durante el Torneo San Mateo no pude hacer nada. Jugué muchos partidos durante el verano, además con buenas sensaciones, y quería darle continuidad.

– ¿Ha variado algo?

– Hacia abril-mayo cambié de preparador. Empecé en el centro Ernio Endurance de Tolosa y ellos me han modificado cosas.

– ¿Contento con el verano?

– Muy contento. Ha sido de los mejores veranos de mi carrera, junto al de 2023, tanto por número de partidos como por calidad. Jugué seis encuentros en junio, nueve o diez en julio, prácticamente los mismos en agosto y siete en septiembre.

– Empezó en el Serie B de San Fermín y ha acabado con triunfo en el de Primera en San Mateo.

– San Fermín fue muy, muy bueno, con cuatro partidos en siete días. Gané el Serie B con Ugartemendia y el Desafío con Albisu. Me queda la pena de que Zabaleta y yo pudimos hacerlo mejor en el Masters. En San Mateo, Iztueta y yo rendimos a gran nivel. Basta con repasar a qué parejas superamos.

– El balance es positivo.

– Cuando peinas canas, miras más allá de los resultados. Con 18 y 19 años solo te vale ganar. El tiempo te enseña que hay más cosas que la victoria y la derrota. Das mayor importancia al entrenamiento invisible: el descanso, cuidarte...

– Laso, Artola, Peña II, Larrazabal y Jaka. La competencia para ser delantero titular de Baiko en el Parejas es grande.

– Lo que está en mi mano es hacerlo lo mejor posible dentro de la cancha. Luego, decide la empresa. No sé hasta qué punto influirá lo que hagamos en el Cuatro y Medio. Son modalidades distintas. Recuerdo que Titín no participaba en el acotado los últimos años de su carrera y era fijo en el Parejas. También Berasaluze renunció a la jaula después de la lesión del tendón de Aquiles y seguía en el Parejas. Elegirán a quiénes entiendan mejores.