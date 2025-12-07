Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eskudero y Ansa II con los trofeos y las txapelas tras conquistar el Torneo Azpeitia aen el Izarraitz. Maialen Andrés
Remonte

Ansa II y Eskudero se adjudican el Torneo de Azpeitia

Se impusieron a Goikoetxea V y Juanenea por dos sets a uno tras una final muy igualada y peloteada

DV

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:27

Ansa II y Eskudero se han adjudicado el Torneo de Azpeitia de remonte tras imponerse en la gran final del Izarrautz a Goikoetxea V y ... Juanenea por 2-1 (13-15, 15-14 y 8-3). El partidoa muy igualado y peloteado, se decidió en un último set en el que hubo dos tantos algo polémicos.

