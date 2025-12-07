Ansa II y Eskudero se adjudican el Torneo de Azpeitia

Ansa II y Eskudero se han adjudicado el Torneo de Azpeitia de remonte tras imponerse en la gran final del Izarrautz a Goikoetxea V y ... Juanenea por 2-1 (13-15, 15-14 y 8-3). El partidoa muy igualado y peloteado, se decidió en un último set en el que hubo dos tantos algo polémicos.

Juanenea y Ansa llevaron el peso y la voz cantante en cada pareja. Juanenea hizo seis tantos en el primer set y nueve en el segundo, en cambio en el desempate no hizo ningún tanto. Ansa le contestó en la otra pareja con nueve tantos en el primer y segundo set, mientras en el set definitivo hacía seis, para sumar 24 en total.

Eskudero tuvo un primer set más errático con varios errores, pero los enmendó en los dos siguientes para ganar ambos.

El partido se decidió en un desempate que tuvo dos tantos clave. Al inicio, el juez dio una vuelta y, posteriormente, dio como bueno un saque dudoso. Ambos tantos cayeron del lado de Ansa y Eskudero, lo que hizo que Juanenea perdiera algo la concentración. Goikoetxea V, que sustituía al lesionado Aiestaran VII, hizo dos tantos al final, pero fueron más para maquillar el resultado final que para comprometer el triunfo.