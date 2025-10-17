Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Brandao, en primer término, en una imagen de archivo.

Muere un piloto portugués a dos kilómetros de la meta en la última etapa del Rally de Marruecos

El fallecido, Jorge Brandao, se ha caído en el kilómetro 214 de la jornada

Juanma Mallo

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:27

Luto en el Rally de Marruecos. El piloto portugués Jorge Brandao, de 46 años, ha fallecido tras sufrir un accidente a dos kilómetros de la meta en la última etapa de la prueba que se disputa en el país norteafricano. Al parecer, se ha caído de su motocicleta en el kilómetro 214 de la jornada, ha chocado contra una duna y, a pesar de los intentos de los médicos por reanimarle, ha muerto.

Esta es la nota publicada por la organización: «Hoy, 17 de octubre, durante la quinta etapa del Rally de Marruecos, una vuelta a Erfoud, el motociclista Jorge Brandao, que participaba en la carrera por segunda vez, sufrió un accidente en las dunas en el kilómetro 214. Fue atendido rápidamente por médicos en un helicóptero medicalizado, que lo trasladaron al hospital de Erfoud, donde falleció a las 13:55. El Rally de Marruecos ofrece sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos».

El luso, habitual del Enduro en su país y que formaba parte del equipo 'Old Friends Rally', se estaba preparando para competir en solitario por primera vez en el Rally Dakar. El año pasado estuvo, pero como copiloto de Carlos Vento.

