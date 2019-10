Gran Premio de Japón de MotoGP Márquez suma la pole que le faltaba y su hermano un milagro Afp Logra el mejor tiempo en Motegi, en un día pasado por agua y en el que de nuevo las Yamaha mostraron su mejoría, con tres de sus motos en los cuatro primeros puestos: las de Morbidelli, Quartararo y Viñales. BORJA GONZÁLEZ Motegi Sábado, 19 octubre 2019, 13:52

Como se esperaba, la jornada del sábado del Gran Premio de Japón quedó marcada por la lluvia, aunque no en el grado que las previsiones apuntaban. Un chispeo, con algo más de intensidad en algún momento, dejó una pista imposible para los neumáticos de seco salvo para el entrenamiento oficial de MotoGP, en el que, en cualquier caso, no se pudo rodar cerca de los mejores tiempos de Motegi. Y, como viene siendo habitual, Marc Márquez volvió a ser el más hábil cuando las cosas no están claras, aunque esta vez con menos solvencia que en otras ocasiones (la más llamativa, el entrenamiento del Gran Premio de la República Checa deeste año en el que firmó la pole con dos segundos y medio de ventaja sobre Jack Miller, una bestialidad).

En cualquier caso, el ya campeón se dio el gusto de sumar su pole número 90 en el campeonato, la primera en casa de Honda desde que compite en MotoGP. «No os lo vais a creer, pero no lo sabía», comentaba sobre esta buena manera de finalizar una temporada como esta, según reconoció, aunque con el matiz de las dudas con las que afrontará este domingo la carrera. «He logrado la pole y todo esto, pero en todo momento me gusta ser realista, y no ha sido una pole normal, una pole de récord donde la pista estaba completamente seca. Por eso quiero esperar al warm up, para entender exactamente dónde estamos. Creo que hay dudas en el neumático trasero. Depende mucho de la temperatura. Hay confusión entre todos porque en el FP1 fue muy bien el medio, en el FP2 el blando y el medio no iba tan bien, y será ahí donde tendremos que estar más atentos que nunca». Un factor que preocupa a toda la parrilla, una vez que parece que las temperaturas subirán en las próximas horas, lo que puede afectar a las conclusiones extraídas el viernes.

«Llegamos todos a carrera con poco trabajo, no sabemos bien qué neumáticos usar en carrera. Ayer usamos los blandos, pero las condiciones parece que serán diferentes, y estos blandos son bastante más blandos que los del año pasado. Espero estar en la lucha, aunque creo que Marc, Quartararo y Maverick son los que tienen un poco más, aunque hay alguno más con un ritmo parecido, como Morbidelli y Rins», analizaba, por su parte, el ganador en 2017, Andrea Dovizioso, que no pasó del séptimo puesto en un entrenamiento del que salieron Franco Morbidelli y Fabio Quartararo como los acompañantes de Márquez en la primera línea, con Maverick Viñales cuarto y superado (y no es la primera vez) por las dos Yamaha satélite. En cualquier caso, el gerundense es uno de los que más solidez ha mostrado en estos días, junto al autor de la pole y a Quartararo, en un momento importante de la temporada en el que casi todos los que quieren ser rivales de Márquez en 2020 buscan apurar lo que queda de curso para usarlo como lanzadera para el próximo.

Alex perdió la rueda trasera

En Moto2, Alex Márquez consiguió un importante resultado en una jornada peligrosa, en la que Augusto Fernández, segundo de la general fue el único de sus rivales por el título (es segundo, a 40 puntos) que consiguió terminar por delante de él en un entrenamiento oficial dominado con solvencia por el hermanastro de Valentino Rossi y ganador en Tailandia, Luca Marini. Márquez saldrá cuarto, con Fernández segundo, Jorge Navarro (quinto de la general) quinto, Thomas Luthi (cuarto en la clasificación) séptimo, y Brad Binder (tercero en el Mundial) en un pobre decimoctavo puesto. Esto en un día marcado por la lluvia y que dejó una de las secuencias más espectaculares que se recuerdan, la maniobra del líder de Moto2 para salvar una caída cantada durante el tercer libre, una mezcla de dominio y suerte con la que evitó un potencialmente peligroso accidente.

Márquez perdía la rueda trasera y su moto le lanzaba por arriba sin que este soltase el manillar, hasta el punto de aguantar y caer sobre el asfalto en un lateral de su montura para conseguir llevarla hasta el muro sin perder el control casi en ningún momento. «He salido y tenía algún problema de tracción, me estaba costando», explicaba tras el incidente. «Sólo conectar con el gas la moto se iba y estaba muy cruzado. He pensado, 'ya está, me voy', pero cuando he vuelto a abrir los ojos estaba al lado de la moto. Ahí me he mantenido y ya he dicho, 'paro dónde pueda'».

Una escena que su hermano vio por la televisión y a la que le dio una interpretación particular en clave campeonato. «Salvas esto cuando tienes un punto extra de concentración», apuntaba tras lograr su pole. Un aspecto fundamental para este tramo final de temporada, y que necesitará también este domingo Arón Canet, que tendrá que recortar alguno o algunos de los 22 puntos de ventaja que le lleva Lorenzo a Dalla Porta a cuatro pruebas para el final del Mundial de Moto3. El valenciano saldrá octavo, dos puestos por detrás del italiano.