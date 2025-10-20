Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Fernádnez celebra su victoria sobre su Aprilia. Afp
Análisis

Aprilia muestra el camino

La segunda marca italiana en el Mundial de MotoGP ha ganado en tres de las últimas cuatro salidas y ya compite de tú a tú frente a la todopoderosa Ducati.

Jesús Gutiérrez

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:56

Comenta

Raúl Fernández estrenó su palmarés en la categoría reina este domingo con un histórico triunfo en el circuito de Phillip Island. Un hito no solo ... para el piloto de San Martín de la Vega (Madrid), que no estaba en lo alto de un podio desde su última carrera como piloto de Moto2 en Valencia 2021, también para Aprilia. Sumó en Australia su victoria número 300 en grandes premios y que firmó su mejor fin de semana de siempre en MotoGP, con doblete en los podios del sprint del sábado y de la carrera del domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  3. 3 La Ertzaintza busca a una menor de 17 años desaparecida en Irun
  4. 4

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  5. 5 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  6. 6 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  7. 7 Arranca la venta de entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh: dónde y cómo comprarlas
  8. 8 Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  9. 9 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  10. 10 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aprilia muestra el camino

Aprilia muestra el camino