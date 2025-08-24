Máximo Quiles gana la batalla de los rookies en Hungría

Jesús Gutiérrez Domingo, 24 de agosto 2025, 10:54 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

Todos los pilotos que llegan al Mundial son buenísimos, pero hay talentos excepcionales y uno de esos es Máximo Quiles. El piloto murciano no cumplió los 17 años reglamentarios hasta el 19 de marzo y tuvo que perderse los dos primeros grandes premios de la temporada, pero desde que aterrizó en el paddock no se ha dejado de hablar de él. Ya en su estreno mundialista rozó la pole y lideró su primera vuelta en el campeonato. Tardó tres citas en subir al podio por primera vez y cinco en ganar en Mugello. La de Hungría ya es la segunda en su palmarés y es tercero en la general después de haber empezado más tarde y perderse dos grandes premios por lesión. Apunten el nombre de Máximo Quiles que, por cierto, está apadrinado por un tal Marc Márquez, cuya agencia de representación lleva su carrera.

El piloto murciano partía desde la pole con la intención de escaparse desde la salida. Impuso un ritmo demoledor de salida e hizo el corte ya en la segunda vuelta. Apenas cinco pilotos pudieron seguir su rueda a duras penas, entre ellos el líder del campeonato, José Antonio Rueda, que hacía la goma en el grupo y era el que más sufría. Tras tomarse un respiro un segundo cambio de ritmo de Quiles justo antes del ecuador de la carrera casi fructifica, porque llegó a tener ocho décimas de ventaja, pero fue Ángel Piqueras el que sofocó el intento y volvió a reagrupar el quinteto.

Fue el momento más complicado para el joven rookie, ya que cometió un par de errores, se fue a cola del grupo y parecía desfondado de cara a la parte decisiva de la carrera; mientras otro debutante asumía el liderazgo, con una estrategia de neumáticos que parecía ganadora. Ya que con el hispano-argentino Perrone era el único con neumático duro trasero. Pero faltaba el fogonazo final de Quiles, que en las últimas vueltas volvió a la cabeza y empezó la última vuelta en segunda posición.

Ahí se vivió un duelo de debutantes, con varios adelantamientos hasta la misma línea de meta, donde se llegaron a tocar Quiles y Perrone, y la victoria final fue para el primero por un escaso margen de 18 milésimas. Así describía el ganador cómo había sido ese apretado final: «En la última curva le he hecho el lacito: he frenado pronto, le he dejado pasar por dentro y he salido con más velocidad». Completó el podio otro español, David Muñoz, mientras que en la pelea por el campeonato Ángel Piqueras, cuarto, recuperó dos puntos al líder de la general, Rueda, quinto. Que mantiene un cómodo colchón de 69 puntos. Con Quiles ya al acecho en tercera posición a 86 puntos.

