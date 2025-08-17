Diogo Moreira se impone en Moto2 y se une a la pelea por el Mundial

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 17 de agosto 2025, 12:29 | Actualizado 13:45h. Comenta Compartir

Victoria de inicio a fin de Diogo Moreira que le permite soñar con el título de Moto2, después de que los que hasta ahora eran los dos únicos candidatos al título pincharan. Dramático en el caso de Manu González, que tuvo que retirarse en la séptima vuelta cuando rodaba cuarto y con el mejor ritmo de carrera. Y con Arón Canet que solo pudo terminar décimo y que no pudo capitalizar el cero del líder de la categoría.

La prueba arrancó con un escalofriante accidente en el que se vieron involucrados el australiano Agius y Alonso López, cuya moto pasó por encima del oceánico y le mandó directo al hospital con un traumatismo craneoencefálico. Ese incidente también provocaría vueltas después el abandono de González, ya que parte de la grava quedó en la pista y una piedra perdida impactó en el radiador de su moto. En la quinta vuelta empezó a notar los problemas, que acabó por retirarle dos giros después. «La pista parecía un circuito de motocross porque estaba llena de piedras. La moto ha empezado a tirar agua y he tenido que parar porque no quería romper el motor. Son cosas que pasan», se resignaba el líder de la categoría.

No sacó tajada de la mala suerte de su rival Arón Canet, en un fin de semana complicado que arrancó con una dura caída que le dejaba muy mermado físicamente. El valenciano solo pudo terminar décimo, pero no quiso achacarlo a su salud, sino a una mala puesta a punto que no le permitía sentirse cómodo con la moto. Décimo en meta y solo pudo restarle seis puntos a González, que mantiene 19 de ventaja en la general.

Aunque en esa lucha por el campeonato también hay que sumar ahora a Moreira, tras una victoria sin oposición, pese a llevar siempre a rueda a Holgado. El brasileño lo tenía todo bajo control porque en las últimas cinco vueltas hizo un cambio de ritmo y se quedó solo en cabeza. Con los 25 puntos sumados en Austria, se coloca a 35 del liderato.

El otro triunfador del día fue Holgado, que logró su primer podio en Moto2 que llevaba rozando varias carreras. «Era uno de los objetivos de este primer año y ya puedo estar muy contento con el trabajo de esta primera mitad de temporada». La otra cara del box de Aspar fue su compañero David Alonso, que se cayó cuando rodaba tercero y regaló el podio al italiano Vietti, que previamente había tenido que hacer una vuelta larga por exceder los límites de pista. Albert Arenas cuarto e Iván Ortolá sexto también completaron un gran domingo de carreras en el Red Bull Ring.

