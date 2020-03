Coronavirus Suspendido el GP de España en Jerez del 3 de mayo Circuito de Jerez repleto de aficionados. / efe El coronavirus continúa trastocando los planes del Mundial de motociclismo al posponerse también sin fecha la que era la teórica primera carrera del calendario BORJA GONZÁLEZ Madrid Jueves, 26 marzo 2020, 13:56

La situación en Italia, el primer país europeo que se vio forzado a tomar medidas drásticas, y el primero que llamó la atención a otros países para activar protocolos especiales, forzó a la suspensión de la prueba de MotoGP de Catar, aunque se estuvo a tiempo de salvar las inaugurales de Moto2 y Moto3, ganadas, respectivamente, por el japonés Tetsuta Nagashima y el español Albert Arenas. Antes de ese domingo 8 de marzo, el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, ya había comenzado a dar la cara ante los medios a la vez que preparaba planes alternativos para tratar de salvar la temporada.

«Nos vamos a ir preocupando día a día. Me parece algo extraño, pero no me corresponde. Tenemos claro que en cualquier país tenemos que aceptar las leyes del país. Aplicamos lo que toca», explicaba el 2 de marzo, justo antes de viajar a Doha, un día después de que se anunciase esa cancelación de la primera carrera del año, y en la misma jornada en que se había informado de la primera posposición, la del Gran Premio de Tailandia.

De tener que disputarse el 22 de marzo, la cita asiática pasaba a ocupar el lugar en el calendario elegido para el Gran Premio de Aragón, el 4 de octubre, forzando a adelantar la cita española al 27 de septiembre. Una muestra de la capacidad de flexibilizar los compromisos con los promotores, con un caso aún más significativo, el de la prueba que debe cerrar el Mundial, la de la Comunitat Valenciana. «No hemos encontrado a nadie que nos diga 'no me compliques la vida'. Una de las cosas buenas de esta historia es ver lo unidos que estamos todos para intentar hacer las cosas bien. En nuestro caso no podemos prever nada porque no sabemos cuáles serán las restricciones. Lo que sí pensamos es que cualesquiera que sean las decisiones, tenemos todavía un año por delante para hacer las carreras que hagan falta», argumentaba Ezpeleta el viernes de la cita de Catar.

Carmelo Ezpeleta hablaba así pocos días antes de que el calendario sufriese más movimientos, en este caso habría que decir que esperados, viendo cómo estaba evolucionando la situación. Los equipos de MotoGP habían enviado al circuito de Losail a parte de sus integrantes (siempre no italianos, lo que complicó un poco el trabajo para marcas como Aprilia y, sobre todo, Ducati) para empaquetar el material que ya se había quedado preparado para el fin de semana de carreras. Un material que en su mayoría tuvo como destino Barcelona, destino de almacenaje preventivo ante la sospecha de cómo pintaban las cosas de cara a la siguiente cita del calendario, la de Estados Unidos.

El día 10 se aplazaba esa prueba que debía disputarse en Austin, adelantándose así a las restricciones que posteriormente impondría el gobierno de Donald Trump. ¿La fecha? La que debía ser la de Valencia, el 15 de noviembre, lo que movía el último gran premio de 2020 una semana, al 22 de ese mes. Un día después, el 11 de marzo, llegaba el turno de la que debía ser la cuarta carrera del curso, la de Argentina, que también se trasladaba a noviembre, en el nuevo sitio de Valencia, ese 22 de noviembre, lo que llevaba el cierre de la temporada hasta el 29, una fecha que desde un punto de vista climatológico genera muchas incertidumbres.

En junio, Cataluña

Este último cambio deja un calendario con ocho pruebas en diez fines de semana. Seguidas Aragón y Tailandia, con un traslado no muy sencillo, tras una semana de descanso llegará el clásico triplete Japón-Australia-Malasia; y tras otro fin de semana libre, un nuevo e inédito triplete: Estados Unidos-Argentina-Valencia. Un calendario de alta exigencia que, de poder cumplirse salvaría de manera holgada la temporada, con la única 'pérdida' de la carrera de MotoGP de Catar.

En su comparecencia de prensa del 5 de marzo en Losail, Ezpeleta daba por definitiva la cancelación de esta carrera, sobre todo porque el circuito de Losail va a emprender una remodelación profunda que no deja fechas libres, aunque pasados unos días desde el mismo trazado no se descartaba alguna solución para el final de un calendario que sigue 'vivo'. Este jueves se anunciaba que el Mundial no comenzará el 3 de mayo en Jerez (escenario del Gran Premio de España), en la línea del resto de competiciones deportivas que están poniendo como posible inicio de sus actividades el mes de junio. Eso hace prever que las otras dos pruebas de mayo, la de Francia del 17 y la de Italia del 31, podrían tomar el mismo camino que la prueba española, que tiene como primera parada en junio el Gran Premio de Cataluña, en el fin de semana del 7.

Buscando huecos desesperadamente

«Al estudiar los números, me temo que es imposible pensar que el Mundial pueda comenzar antes de junio o julio», había especulado desde Italia a través del portal Moto.it Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, que también apuntaba a recuperar el tiempo comprimiendo aún más un calendario que todavía tiene huecos. Uno, entre ese 7 de junio de Montmeló y el 21 de Alemania (aunque eso obligaría a un imposible de cuatro carreras seguidas), los tres fines de semana en julio y agosto, entre las carreras de Finlandia y la República Checa, o el primero de septiembre entre Inglaterra y San Marino. Además de diciembre o incluso enero de 2021…

«Iremos tan lejos como sea necesario para mantener los campeonatos dignos de ese nombre. Si es necesario, iremos hasta enero de 2021. Para nosotros, no es tabú», afirmaba con rotundidad el pasado sábado el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, a través de la página web del organismo. Una suma de voluntades que busca salvar de la mejor manera la temporada y minimizar posibles pérdidas, aún no valoradas una vez que el calendario sigue estando completo.