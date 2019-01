Joan Barreda abandona y Carlos Sainz, parado tras romper la suspensión

🇪🇸 RACE leader @joanbangbang88 has climbed on the 🚁 and abandoned the race



🇪🇸 El líder de la carrera Joan Barreda está en el 🚁 y abandona la carrera#Dakar2019



📸 A.S.O. / FOTOP / Charly López pic.twitter.com/4WrjU4OAfZ