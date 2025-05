La Fórmula 1 llega a Europa con cambios

David Sánchez de Castro Madrid Jueves, 15 de mayo 2025, 12:53 Comenta Compartir

Dos meses después del inicio de la temporada 2025 de Fórmula 1, arranca la campaña europea, cada vez menos nuclear del calendario. Tras dos semanas de descanso después de Miami, el clásico circuito de Imola pone el punto de inicio a los horarios más habituales para todos, las clásicas carreras a mediodía y, lo que más importa a los pilotos y técnicos, las primeras evoluciones.

Y es que la cercanía logística con las bases permite que el Autódromo Enzo e Dino Ferrari sirva también para estrenar las nuevas piezas que van a montar, si es que así lo deciden, los equipos. Después de un inicio de campaña marcado por el dominio claro, pero no absoluto, de McLaren, los candidatos a batir a Oscar Piastri y a Lando Norris, especialmente al primero que por eso es el líder, se han puesto manos a la obra para pulir los pequeños defectos que puedan tener sus monoplazas.

Así, los hombres de Woking tienen por delante un fin de semana complicado. Los vientos de cambio que pretenden implementar los demás equipos también empiezan a soplar desde los despachos de la FIA, donde los técnicos que dirige Jo Bauer están mirando con lupa por qué el MCL39 es un monoplaza tan superior. Sospechas sobre un 'mini DRS', alerones flexibles u otros trucos que se hayan sacado de la chistera están sobre la mesa de los responsables de velar por que la imaginación de los ingenieros no se salga de los límites establecidos.

Por lógica, Max Verstappen debería ser el primero en complicar el previsible doblete de Piastri y Norris. El campeón del mundo ya ha demostrado que va a ser la mosca detrás de la oreja de ambos, y a nadie le escamaría mucho ver cómo se cuela entre ambos o incluso por encima en un gran premio en el que siempre ha ido bien. Tampoco se puede dejar atrás a los hombres de Mercedes, con un George Russell más que asentado en la zona alta y un Kimi Antonelli que devuelve la bandera italiana a la parrilla de este año y que tiene la ilusión de dar una alegría a los 'tifosi' que, con permiso de Ferrari, le estarán vitoreando desde las gradas. Precisamente lo que puedan hacer desde la Scuderia es algo muy a tener en cuenta.

Imola también marca el inicio de la eventual recuperación de los equipos que están en la zona media-baja de la tabla. Williams, que está cuajando su mejor arranque de año en una década, tiene claro que su aspiración es y debe ser puntuar de manera constante. Carlos Sainz, que fue uno de los objetivos de los flashes por su elegante irrupción en la alfombra roja del Festival de Cannes unos días atrás, está empezando a entender qué debe cambiar para adaptarse a Williams y estar a la altura o por delante de su compañero, un Alex Albon que de momento le está demostrando su veteranía en el equipo. Los de Grove aspiran a que este fin de semana sea el inicio de su asentamiento en el 'top 10' sin sufrir y con permiso de los que vienen por detrás. El volcánico Alpine, que este fin de semana estrena a Franco Colapinto en lugar de Jack Doohan -el secreto peor guardado de la parrilla- en medio de una crisis institucional seria, Toro Rosso o incluso Haas también quieren su parte de las migajas que dejen los de arriba.

Las novedades de Aston Martin

En esa batalla por los puntos quiere y debe estar Aston Martin. Los de Silverstone atraviesan una crisis evidente de rendimiento, no solo porque ya no aspiran más que a no cerrar la parrilla, sino porque uno de sus dos pilotos aún no sabe lo que es puntuar. Y ese es Fernando Alonso.

Con Lance Stroll llevando en el zurrón ya catorce inesperadísimos puntos, el asturiano parte con la necesidad de quitarse el cero de su casillero. Para eso, Aston Martin lleva novedades y retoques en prácticamente todos los puntos clave del coche, un tractor que se ha ido arrastrando en los primeros seis compromisos. «Incorporamos un nuevo suelo y carrocería. Lo que esperamos del paquete es una mejora en la carga aerodinámica y en la consistencia de dicha carga sobre el coche», explicaba en la previa Andy Cowell, CEO y jefe de equipo de Aston Martin y, por tanto, máximo responsable de lo que ocurra en la pista. Su objetivo es mejorar ese 1% en el que cifran que pueden dar el salto. Este viernes probarán las dos configuraciones, uno con las novedades y otro sin ellas, en los dos coches y decidirán qué aprovechan y qué desechan. No es una cuestión menor: sobre estos cimientos se construirá el proyecto de 2026.