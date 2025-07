Velocidad y terreno blando rumbo al Gobierno Vasco

El hipódromo de Donostia pone la guinda este domingo (17.30 horas) al puente de Santiago con una emocionante jornada de carreras. Las preparatorias del ... premio Gobierno Vasco prometen como siempre un buen espectáculo, multiplicado por la incertidumbre que añadirá una pista blanda a unas carreras ya de por sí igualadas. Solo el Critérium Nacional parece decidido de antemano, con 'Arzua' como unánime favorita.

La potra de Arizkorreta ha demostrado esta primavera ser de las más rápidas de la generación 2023, y esta vez solo ante nacionales, cuesta imaginar un escenario en el que sea derrotada, aunque torres más altas han caído. Aunque con un partant mínimo, reflejo de la situación actual de la cabaña de dos años en el turf español, el Critérium Nacional entregará la primera corona del verano donostiarra.

Los mayores tendrán que esperar hasta agosto para sus grandes batallas. Tras los candidatos al Oro, hoy es el turno para los velocistas, que preparan en los premios A Caballo Ganador y El Diario Vasco la gran milla que cerrará la Semana Grande. Sin favoritos claros y con el barro como invitado, las taquillas aguardan la sorpresa.

Sobre todo en la prueba reservada a los tres años, donde el lote es de lo más imprevisible. Potros que se encuentran en Donostia sin apenas contraste y con valores no demasiado diferentes. La presencia además de varios caballos punteros, invitan a pensar en una carrera muy selectiva. 'Pasand', reciente fichaje de Rocío, es uno de los grandes beneficiados por las lluvias y podría estrenar colores vistiendo también con laurel.

Viejos conocidos

Más familiares le resultarán al aficionado algunos candidatos al premio DV. De nuevo en el poste de salida el ganador de la pasada edición, 'Parting Glass'. Aunque confirmado en terreno profundo, el barro exigirá una stamina que no le sobra y puede complicar su doblete. El principal enemigo podría estar en su patio, toda vez que 'King of Jungle' luce el mejor palmarés de los candidatos. No es muy ganador, pero esta vez encuentra un escenario ideal para volver a salir en la foto.

El picante podría añadirlo 'Bruno', que tras una brillante primavera llega al verano con la intención de dar el salto a la élite. La distancia, parecía ser una condena, pero un escenario embarrado podría servirle para encontrar el billete del Gobierno Vasco. Se completa el programa con un abierto desdoblado del hándicap, donde los barreros deberán encabezar la selección del apostante. Y después de las carreras habrá actuación musical.