El 'Sani' escapa de un mejorado Pasaia

Once puntos sobre quince suma el Pasaia de Alberto Iturralde. De ellos, nueve han llegado lejos de Pasajes, al ganar sus tres partidos por 0- ... 1. En el Jesus Mari Zamora, cayeron en la primera jornada ante el Leioa y empataron a cero en el derbi frente el Touring en un partido en el que nada les salió. El sábado por fin dieron una notable imagen ante su parroquia y optaron a llevarse la victoria ante un San Ignacio que suma los mismos puntos.

Pasaia Eizaguirre, Amilibia, Fraile, Learte, Zubillaga, Gorka Delpuerto (Goñi, min. 77), Zabaleta, Chávez (Barrena, min. 77), Iriondo (Fernández, min. 65), Sánchez (Aldareguía, min. 65) y Arrizabalaga. 1 - 1 San Ignacio Sanz de Galdeano, Ortiz de Urbina, Calle, Herrojo, Arana, Iriondo (Galcerán, min. 57), Ormazabal, Díaz de Mendíbil, Castillo (Bueno, min. 72), Martínez de Albéniz y Onukwuru (Oviawe, min. 57). Goles 0-1, min. 5: Iriondo. 1-1, min. 19: Chávez, de penalti.

Árbitro Díaz de Sarralde. Amonestó a los locales a Fraile, Zubillaga y Goñi y al visitante Onukwuru. Expulsó por dos amarillas al pasaitarra Zabaleta (min. 90).

Los locales salieron intensos y con la intención de dominar, pero a los cinco minutos recibieron un mazazo. Un balón muerto, sin dueño, casi en el centro de campo terminó en un misil de Iriondo a las redes pasaitarras. Un gol espectacular que ponía por delante al 'Sani'. El Pasaia no cambió su hoja de ruta e igualó un cuarto de hora después al transformar Chávez un penalti por manos alavesas.

A partir de ahí, el dominio fue alterno, pero en la primera mitad el Pasaia contó con dos claras ocasiones más. Una fue para Ibai Sánchez y la otra, para Urbil Fraile, quien en el área pequeña remató al poste un servicio desde la esquina.

En la segunda parte, el San Ignacio pareció ir bajando su intensidad y el Pasaia fue ganando metros. Esa superioridad se tradujo en ocasiones y la más clara fue para Ibai Sánchez, quien, con todo a su favor, cabeceó a las manos del portero rival un centro perfecto desde la banda.

Cuando mejor estaba el Pasaia, el San Ignacio tuvo la virtud de saber bajarle las pulsaciones al partido para, después, tomar ellos la iniciativa. A partir del minuto 75 esta tendencia se notó y, desde el 80, se incrementó. Los locales, que se habían visto con opciones para ganar, terminaron sufriendo. El descuento, con un jugador menos, fue agónico y los pasaitarras tuvieron que centrarse en amarrar el punto.

Con este, ya son once, un genial botín para una temporada en la que la lucha por huir de la quema se intuye numerosa. El Pasaia ha dado un paso al frente que se refleja sobre todo lejos de casa. En su hogar, cuando toca llevar la iniciativa, echan en falta a un '9' del estilo Soroeta, Oyarbide o Zubizarreta, que tantas alegrías dieron en Don Bosco.