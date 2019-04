Balonmano «Mentalmente este equipo es muy fuerte y puede lograr todo lo que se proponga» Renata Lais, ayer tras el recibimiento en Donostia. / LOBO ALTUNA Renata Lais Arruda (Portera del Super Amara) Fue clave en el título de Copa del Gijón el año pasado, repitió el domingo con el Bera Bera y tiene «muchas esperanzas» en ganar también la Liga XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 abril 2019, 08:11

Muchos coinciden en que fue la principal artífice del triunfo del modesto y emergente Gijón en la Copa en la pasada edición, y este año ha repetido la gesta defendiendo los colores del Super Amara. La portera Renata Lais Arruda (Recife, Brasil, 1999) resta importancia a los comentarios y destaca por encima de todo «el trabajo en equipo que hemos hecho desde los cuartos hasta la final». Las campeonas de Copa fueron recibidas ayer en el Ayuntamiento de San Sebastián y hoy hará lo propio la Diputación de Gipuzkoa.

- En su primera temporada en el Bera Bera ya se ha asegurado dos títulos antes de su conclusión. ¿Se puede pedir más?

- De momento, no. Estamos haciendo un muy buen trabajo e incluyo la participación en Europa. Espero redondearlo con la Liga, pero de momento dependemos del Rocasa.

- ¿A falta de cuatro jornadas considera factible hacerse con la Liga y reeditar un nuevo triplete?

- Tengo muchas esperanzas puestas en ello. Creo que el Rocasa puede pinchar en algún momento.

- ¿Cuál considera que es el choque más peligroso que le queda? ¿Castellón, Gijón, Aula o Porriño?

- En Valladolid es donde pueden caer más fácilmente, contra el Aula. Todos los partidos contra el Valladolid son difíciles y si el Rocasa se confía nuestras opciones crecen.

- El hecho de que su mejor jugadora, O'Mullony, esté lesionada, puede restar fuerza al Aula?

- El Valladolid puede salir muy motivado porque si ganamos nosotras la Liga se puede clasificar para jugar en Europa. Y es verdad que O'Mullony es muy importante para su equipo, pero cuentan con suficiente plantilla para ganar.

- ¿Ganar la Copa le ha reportado más felicidad que la Supercopa?

- Se vive de manera diferente, ya solo por el hecho de que la Supercopa es a un partido y en la Copa juegas tres seguidos. Cada título tiene su valor y no hay por qué restar importancia a ninguno. En la Copa vas acumulando sensaciones cada día que pasa y eso hace que sea más intenso.

- ¿Qué piensa cuando escucha que el año pasado fue la artífice del triunfo del Gijón y este año se vuelve a decir lo mismo?

- Modestamente, pienso que no ha sido por mí. He aportado tanto el año pasado como este. Reconozco que en alguna ocasión haya podido tener mi momento de gloria, pero no hasta el punto de ser la clave para ganar el campeonato. Los torneos no los gana una jugadora, siempre los gana el equipo y esta Copa ha sido gracias al trabajo hecho desde cuartos hasta la final.

- El inicio en cuartos fue accidentado, al ceder hasta seis goles con el Rocasa. ¿Pensó que no llegarían a semifinales?

- Al principio no comenzamos nada bien, pero luego fuimos capaces de recuperarnos y hacer nuestro juego. El equipo reaccionó y trató de evitar quedarse por tercer año consecutivo sin el título y luchó hasta el final. Mentalmente este equipo es muy fuerte y sabemos que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos.

- ¿En qué momento te sintió más cómoda en la cancha?

- Estuve bien en todo momento, pero quizá la mejor sensación la tuve cuando remontamos al Rocasa y en la semifinal contra el Gijón. Pienso que este fue mi mejor partido.

- ¿Está contenta con la ayuda que recibió de su defensa?

- Quitando el arranque contra el Rocasa, creo que hemos hecho una muy buena defensa y que donde más hemos pecado ha sido en el ataque.

- ¿Se puede decir que está viviendo su mejor año deportivo?

- Hasta ahora es mi temporada más importante por varias razones. Además de los títulos, este año he debutado en Europa y también en la selección absoluta de Brasil jugando dos torneos en España.

- ¿Falta mucho para que se convierta en la portera titular de Brasil?

- No tengo ninguna prisa, es mejor ir poco a poco y si tiene que llegar llegará en su momento justo.

- ¿Le sorprendió la llamada del seleccionador Jorge Dueñas, exentrenador del Bera Bera?

- No sabía que había entrenado al Bera Bera. Por una parte me extrañó, pero por otra tenía ilusión por que me estaban saliendo bien las cosas aquí y sabía que él no vivía lejos.

- ¿Espera ir al próximo Mundial?

- Este Mundial está muy cerca, pero sí espero estar para el 2021.

- ¿Y a los JJOO de Japón 2020?

- No pierdo la esperanza, pero lo veo muy difícil. No me quiero ilusionar.

- Acaba de renovar por un año más. ¿Será el último?

- Eso no se sabe, pero tampoco lo descarto. Estoy muy feliz aquí en este club, por lo que representa, y también por el lugar en el que vivo Más adelante no sé que pasara. Compartir portería con Merche (Castellanos) y Maite (Zugarrondo) está siendo todo un placer.

- ¿De abandonar el Bera Bera en qué Liga le gustaría recalar?

- No sé si al final del año que viene me llamará alguien. Lo que está claro es que el año próximo estaré en el Bera Bera. Si me dan a elegir yo me decantaría por Francia o Hungría, porque pienso que son dos ligas muy fuertes. Tampoco descarto seguir.

- De usted se destacan sus grandes reflejos, ¿pero en qué aspecto considera que puede mejorar?

- Lo que me gustaría es aprender bien a adelantarme a las intenciones de las lanzadoras.