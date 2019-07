'Pipo' no se explica de dónde sacó «fuerzas en el sprint» J.M SAN SEBASTIÁN. Lunes, 1 julio 2019, 10:44

El atleta chileno Felipe Bazarra, conocido por el sobrenombre de 'Pipo', era la primera vez que participaba en el Memorial Onditz de la que salió victorioso ayer. Etiquetó la competición como una carrera «dura».

Bazarra se sintió cómodo en la prueba de natación, pero por el alto nivel impuesto por su rival en el segmento de ciclismo empezó a sufrir. «Fue muy duro, cuando me tocaba empezar a correr no me sentía en las mejores condiciones», subrayó el atleta chileno. Fue ahí donde salió el ganador que lleva dentro. «Aunque lo tenía lejos, sabía que quería ganar. No tenía fuerzas y venía muy cansado de la prueba de bicicleta, pero el verlo cerca de mí volví a creer en las posibilidades de ganar la prueba».

Declaró que Kevin Viñuela, su rival en la prueba, no se lo puso nada fácil. En el segundo kilómetro de la prueba a pie empezó a lanzar unos ataques para intentar dejar atrás al chileno, que difícilmente conseguía defender por su falta de energía. «Tras cada ataque intentaba ver qué podía hacer y cómo podía guardar la poca fuerza que me quedaba para poder llevarme la victoria», confesó el chileno.

Ya en los últimos instantes de la carrera, Bazarra, lanzó la estocada final que le sirvió para llevarse el triunfo, aunque fue muy apurado. «A pocos metros del final, lancé mi último ataque y, por suerte, yo tuve el último cambio que me dio la victoria. Aún no sé de dónde saqué esa fuerza para el sprint final», reconoció el ganador de la prueba visiblemente cansado por el esfuerzo realizado. Por lo que dijo intentará volver el año que viene.