Ostolaza asegura que se sintió «muy cómoda durante la cita» J.M SAN SEBASTIÁN. Lunes, 1 julio 2019, 10:44

La zarauztarra Usoa Ostolaza logró alzarse con la victoria en el Onditz en su segunda participación. Lo intentó hace tres años, pero con un resultado muy distinto al de este año.

«Me he sentido a gusto durante toda la carrera. Nadando he conseguido dar el nivel que suelo dar. En bicicleta también me he sentido cómoda. Gran parte del recorrido lo he hecho con las australianas», reconoció la joven sub23. «Corriendo he sufrido bastante, la verdad, pero cuando he empezado a notar que Vilder se quedaba atrás, he bajado el ritmo. El último tramo ha sido para disfrutar», sentenciaba la zarauztarra.