Los mayores tramposos del deporte

Los falsos discapacitados españoles

En los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000, la selección española de baloncesto se llevó el oro en la categoría de discapacidad intelectual con una superioridad aplastante sobre sus rivales. Sin embargo, la victoria fue manchada por el fraude orquestado por la propia Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI), al enviar a atletas no discapacitados. La farsa fue destapada un día antes de la clausura de los Juegos, cuando el periodista e integrante del equipo paralímpico, Carlos Ribagorda, denunció que había participado en la competición sin tener ninguna discapacidad intelectual, y con el único propósito de demostrar, en un reportaje, que la mayoría de los jugadores no sufrían ningún tipo de minusvalía psíquica. Ribagorda, acusó a la FEDDI de realizar los trámites para presentar certificados médicos falsos de los doce jugadores. Incluso, en uno de los partidos, el propio entrenador supuestamente les dijo que «jugaran más lento o se darían cuenta que no eran discapacitados». A raíz de esas declaraciones, el Comité Paralímpico Español (CPE) inició una investigación en la que se demostró que diez de los doce jugadores no tenían ninguna discapacidad (algunos de ellos jugaban en la Liga EBA), los obligó a devolver sus medallas y eliminó del certamen la categoría de baloncesto para personas con discapacidad intelectual. A los dos únicos atletas discapacitados del equipo se les permitió conservar la medalla debido al esfuerzo que habían hecho durante la competencia.