Inaxio Perurena, con la piedra de 200 kilos. Royo
Herri kirolak

Inaxio Perurena se despide el sábado en Leitza

Saldrá por última vez a una plaza para enfrentarse a una piedra de 250 kilos

Álvaro Vicente

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:57

Comenta

Inaxio Perurena se retira. A los 41 años, el leitzarra pone fin a tres décadas como harrijasotzaile. Será el sábado en su pueblo cuando salga ... por última vez a una plaza para enfrentarse a una piedra de 250 kilos.

