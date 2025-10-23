Inaxio Perurena se despide el sábado en Leitza

Inaxio Perurena se retira. A los 41 años, el leitzarra pone fin a tres décadas como harrijasotzaile. Será el sábado en su pueblo cuando salga ... por última vez a una plaza para enfrentarse a una piedra de 250 kilos.

Inaxio es uno de los tres harrijasotzailes de la historia que ha conseguido levantar alguna vez una piedra de más de 300 kilogramos junto a su aita Iñaki Perurena y Mieltxo Saralegui. A los 33 años consiguió alzar la piedra de 308 kilogramos y no se quedó lejos de sumar dos kilos. Castigado por el esfuerzo físico que supone tanto entrenamiento y la competición, Inaxio lo deja. Tiene el menisco de una rodilla roto, los ligamentos tocados... Ha llegado la hora.

El harrijasotzaile se marcha con el reconocimiento del aficionado después de una larga trayectoria que arrancó cuando era un niño, cuando con cinco años asomó por primera vez en una exhibición de su aita. Desde aquel día en Leitza, la pregunta que flotaba en el aire siempre era la misma: '¿cuándo vas a batir el récord de tu padre?' Inaxio ha sabido llevar bien esa presión. «Asumí pronto quién había sido mi padre, pero yo tenía que hacer mi camino», confiesa. A los 13 años ya levantaba 120 kilos y fue progresando hasta los 308 que alzó veinte años después.