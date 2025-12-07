El Hernani acusa el desgaste y cede ante un Ciencias muy superior

El Hernani no puede con un Ciencias descansado y encaja su segunda derrota en la Copa del Rey (21-12). Los tricolores, que llegaban en ... una dinámica muy positiva tras imponerse en un partido durísimo ante el Sant Cugat, se han visto superados por un conjunto sevillano que ha dejado claro por qué forma parte de la máxima categoría del rugby. La escuadra guipuzcoana acumula ya tres partidos coperos consecutivos sin descanso y aún le queda un último envite en Landare, ante El Salvador, antes de poder recuperar fuerzas en la última jornada de la competición.

No ha duda el Ciencias, que ha salido con todo desde el inicio del partido, decidido a asegurarse la victoria y el bonus por diferencia de puntos para llegar a su próximo duelo a vida o muerte contra La Vila con opciones de clasificarse a la siguiente ronda. Desde los primeros compases se ha podido ver la superioridad de los delanteros sevillanos, un bloque trabajado para competir con equipos de División de Honor, que ha impuesto su poderío en cada melé. Los tricolores han sufrido mucho en el cuerpo a cuerpo y pronto se han visto castigados. Una touch-maul bien ejecutada por los locales, que no llegaría a culminar en ensayo, ha terminado sin embargo convirtiéndose en un ensayo de castigo que ha abierto el marcador con el 7-0 (min.8).

El Hernani aterrizaba en territorio andaluz después de imponerse en un duelo muy exigente ante el Sant Cugat a domicilio. Sin embargo, esa buena dinámica no le ha bastado para incomodar al Ciencias, que de nuevo ha sabido sacar partido de su mayor fortaleza física. Una melé dominada por los sevillanos ha derivado en una rápida circulación hacia la banda derecha, donde Marcos Agustín ha recibido el pase y ha posado el ensayo que establecía el 12-0 (min. 19). Él mismo ha convertido la transformación para poner el 14-0.

Sin pólvora en ataque, la escuadra guipuzcoana ha intentado minimizar daños antes del descanso, pero los locales han vuelto a golpear. Esta vez lo han hecho tras una gran acción por el ala izquierda, culminada con el tercer ensayo de la mañana gracias a la potencia de Talla Samb (min. 26). Agustín, nuevamente certero a palos, ha ampliado la ventaja hasta el 21-0 al filo del descanso.

Sin bajar los brazos

No se ha rendido el equipo de Patrick Polidori, que ha salido del descanso decidido a recortar la diferencia en el marcador, y así lo ha hecho. No solo eso: ha logrado poner en serios apuros al Ciencias después de que el árbitro expulsara a un jugador local, situación que los tricolores han aprovechado para anotar sus dos primeros ensayos del encuentro.

El primero ha llegado en una buena acción al contraataque culminada por Telmo Ibabe (min. 47), aunque sin transformación. El segundo, obra de Jon Ader Zapiain (min. 54), sí ha contado con el acierto a los palos de Beñat Arizeta. El marcador se estrechaba hasta un 21-12.

El Ciencias ha sabido reajustar el equipo y no ha permitido que el Hernani se acercara más en el marcador. Aun así, los visitantes han luchado hasta el final, obligando a sus rivales a ir en busca de un ensayo más que les otorgara el bonus ofensivo, que finalmente no han podido alcanzar. El partido ha llegado a su fin con un susto final que ha dejado a un jugador del Hernani muy dolorido en el césped y ha tenido que ser sustituido después de abandonar el terreno de juego sin poder hacerlo por su propio pie. Con esta victoria, los sevillanos igualan al La Vila en lo alto de la clasificación. Por su parte, los tricolores se enfrentarán al Salvador el próximo sábado 13 a las 16:00 en Landare.