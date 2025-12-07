Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Norris gana el Mundial y Verstappen la última carrera del año
Iván Montero
Rugby

El Hernani acusa el desgaste y cede ante un Ciencias muy superior

Los tricolores luchan hasta el final, pero los sevillanos impone su poderío y mantiene el liderato compartido de la Copa del Rey con el La Vila

Xabier Manzanares

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:47

Comenta

El Hernani no puede con un Ciencias descansado y encaja su segunda derrota en la Copa del Rey (21-12). Los tricolores, que llegaban en ... una dinámica muy positiva tras imponerse en un partido durísimo ante el Sant Cugat, se han visto superados por un conjunto sevillano que ha dejado claro por qué forma parte de la máxima categoría del rugby. La escuadra guipuzcoana acumula ya tres partidos coperos consecutivos sin descanso y aún le queda un último envite en Landare, ante El Salvador, antes de poder recuperar fuerzas en la última jornada de la competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  4. 4 Rescatan a una persona de las rocas de Sagüés
  5. 5

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  6. 6 Cuando la naturaleza nos demuestra su furia
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Alavés
  8. 8

    «¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»
  9. 9 La ola de ataques y amenazas alcanza la Casa de Juntas de Gernika y eleva la presión sobre Bildu
  10. 10

    El número de vascos que reducen su jornada para poder conciliar se duplica en cuatro años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Hernani acusa el desgaste y cede ante un Ciencias muy superior

El Hernani acusa el desgaste y cede ante un Ciencias muy superior