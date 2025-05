Gabirondo no puede con el intratable Etxeberria

No hay quien le gane una apuesta a Joxean Etxeberria. El navarro confirmó este sábado en el frontón de Ezkurra por qué empieza a ser ... necesario contemplar la idea de que podría ser uno de los mejores aizkolaris en las apuestas. Cuatro de cuatro, 100% de efectividad. El urnietarra Julen Gabirondo no pudo hacer nada en una jornada en la que el calor le pasó factura. La prueba consistía en cortar 16 troncos de 60 pulgadas, con 8.000 euros en juego y, como era de esperar, Etxeberria repitió su estrategia en la elección de la madera. Optó por troncos muy duros, como ya hizo contra Basozabal en la última apuesta celebrada el 8 de marzo en el mismo frontón. El navarro finalizó la prueba en 1h15:06 mientras que el guipuzcoano necesitó cuatro más, 1h19:07, para hacer su labor.

El duelo comenzó muy igualado. Ambos aizkolaris se mostraron muy explosivos en los primeros troncos, lo que les pasaría factura en la recta final. Ninguno lograba despegarse del otro y mantuvieron al público completamente entregado. El punto de inflexión llegó en el séptimo tronco, donde Etxeberria logró una ventaja que ya no perdería. «Al principio de la prueba lo he dado todo y no he conseguido sacar distancia, eso me ha destrozado. Pero en la mitad he logrado distanciarme de Gabirondo y a partir de ahí me he venido arriba», manifestó el ganador.

No mostró sus mejores prestaciones Julen Gabirondo, que a pesar de ser un atleta con buena caja acusó el calor. En ocasiones se le pudo ver algo asfixiado y mareado, lo que le impidió mantener su habitual ritmo de crucero. Con una técnica con mayor recorrido y unos golpes más duros, Etxeberria logró llevarse su cuarta apuesta para mantenerse invicto. Todavía nadie sabe qué es lo que hay que hacer para ganarle uno de estos enfrentamientos. «Estoy seguro de que llegará el momento en el que alguien me gane, pero mientras tanto tengo que aprovechar esta buena racha», explicó el de Ziga.

Ambientazo en Doneztebe

Empieza a ser habitual ver el cartel de 'entradas agotadas' en la puerta del frontón de Ezkurra. Una vez más, al igual que en la anterior apuesta, se vendieron todas las localidades. Alrededor de 2.000 espectadores llenaron el aforo, gradas supletorias incluidas. El ambiente fue frenético, con algo más de apoyo para Etxeberria. Se vieron caras conocidas como las de Jokin Urretabizkaia 'Basozabal', el aizkolari que perdió en este mismo lugar contra el navarro, o la de Izeta VI, que llegó al recinto en silla de ruedas debido a su operación por la rotura del escafoides.