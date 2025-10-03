Bob MacIntyre enciende St Andrews con un «recorrido casi perfecto»

Ion M. Taus San Sebastián Viernes, 3 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El viento azotaba Kingsbarns, la lluvia amenazaba con cortar el ritmo y la tarde se cerraba con un cielo plomizo sobre la costa escocesa. En ese escenario hostil, Bob MacIntyre firmó lo que él mismo definió como «un recorrido casi perfecto». Y lo fue: siete birdies, un solo bogey y un 66 que lo catapulta al liderato del Alfred Dunhill Links junto al sudafricano Richard Sterne, ambos con -12.

El héroe de Oban, de apenas 29 años y ya noveno en el ranking mundial, resistió cuando las condiciones se hicieron imposibles. Terminó apenas 45 minutos antes de que el juego quedara suspendido, con varios grupos atrapados en lo peor del viento. Su control de bola y su serenidad sorprendieron incluso a los más veteranos del Links. «Ha sido un recorrido maravilloso, sobre todo cuando ha cambiado el tiempo. El viento complicó mucho las cosas, pero logré mantener la calma y pegar golpes magníficos», explicó tras entregar su tarjeta.

A solo un golpe se mantiene Louis Oosthuizen, campeón del Open 2010 en este mismo escenario mítico de St Andrews. El sudafricano, curtido en mil batallas, completó una ronda de 68 que lo mantiene al acecho con -11, consciente de que el torneo puede decidirse en cualquier racha de birdies o en una ráfaga de viento traicionera.

MacIntyre, sin embargo, camina con la confianza de quien llega con la Ryder Cup aún fresca en la memoria. Tras la victoria de Europa frente a Estados Unidos el domingo, el público lo recibió como a un ídolo. Y él respondió con un golf que rozó la excelencia. «Estoy donde quiero estar después de dos rondas», resumió, antes de agradecer a su caddie Mike por la batalla contra los elementos: «Fue un gran esfuerzo de equipo, mantener todo seco y abrigado era casi tan importante como elegir bien los palos».

Mientras tanto, el campeonato por equipos mantiene un pulso vibrante: cuatro parejas empatadas en cabeza con -24, entre ellas la formada por el español Alejandro Del Rey y el actor Matthew Goode, que comparten provisionales con Senior–Desmond, Ding–MacFarlane y Crowe–Foley.

El Alfred Dunhill Links, con su mezcla única de profesionales de élite y celebridades del deporte y el espectáculo, vive su 40ª edición con un ambiente de fiesta. El domingo, todo se decidirá en el Old Course, donde la historia y la épica suelen encontrarse en cada green.

De momento, Escocia ya tiene a su nuevo favorito. Y Bob MacIntyre parece dispuesto a no dejar escapar la oportunidad de escribir su nombre en el torneo que respira tradición por cada metro de fairway.

