Sófbol El Atlético San Sebastián, campeón de liga DV El Atlético San Sebastián de sófbol se impone al Rivas en el cuarto partido de los playoffs por el título y se proclama campeón de liga BORJA OLAZABAL Domingo, 8 julio 2018, 19:30

El Atlético San Sebastián de sófbol empezó a ganar hace cuatro años. Fue entonces cuando las donostiarras levantaron su primera liga en la División de Honor. Este domingo, en el campo de Riberas, han conseguido la tercera. Son tres ligas en cuatro años, una Copa de la Reina y un subcampeonato de Europa. No para de ganar. Casi nada.

Y que nadie piense que este dominio ha sido como coser y cantar. El mejor ejemplo está en los playoffs por el título -jugados al mejor de cinco- que las donostiarras han disputado en la última semana contra el Rivas madrileño. Tras el 2-0 de hace siete días en Madrid, el Atlético perdió el sábado en Donostia y ha tenido que afrontar el cuarto partido de las finales.

El título estaba en la mano en la séptima y última entrada. La pícher Ane Barandiaran había eliminado a dos jugadoras y estaba a un 'out' más para cerrar la final. Pero un error colectivo de las donostiarras ha provocado que el Rivas consiguiera hacer una carrera y empatar el partido. Quedaba el último turno al bate de las locales. Tocaba anotar o el partido se resolvería en el 'Tie Break', con el claro riesgo de que la final se tuviera que decidir en el quinto y último encuentro tras un 2-0 y un trofeo casi levantado.

El Atlético necesitaba una carrera para ganar. Miren Gozategi se ha colocado en la zona de bateo y ha pegado el mejor batazo de la final. En el momento más importante. Ha conseguido llegar hasta la tercera base. El siguiente turno ha sido para Jodi Pfefferkorn. Solo necesitaba tocar la bola para que la jugadora de tercera base llegara a 'home' y anotara la carrera definitiva. El entrenador Orel Morales, fuera del banquillo por sanción, no sabía si mirar o no a la jugada.

La tensión se mascaba en el campo, pero Jodi ha bateado y el Atlético ha conseguido la carrera que necesitaba para ganar el partido y la final. Para celebrar su tercer título de liga en cuatro años. Las jugadoras lo han celebrado a lo grande. Ha habido lágrimas de emoción. Ha faltado el trofeo porque la Federación Española no lo ha llevado a Donostia, pero la plantilla campeona ha podido levantar jarras de cerveza que han servidopara celebrar y brindar.

«Es el premio al esfuerzo»

Orel Morales ha comentado tras la consecución del título que «lo que estamos consiguiendo en los últimos años es impresionante para el club, que nunca había logrado resultados así en la máxima categoría. Es el premio al trabajo y al esfuerzo de muchas personas».

Del partido no ha escondido que «ha sido de infarto y no se ha decidido hasta el final. Parecía que lo teníamos ganado y se complicó, no me podía creer que nos hubieran empatado, pero las jugadoras, como han hecho muchas veces estos años, han sacado el extra de las grandes campeonas para conseguir la victoria. Me alegro especialmente por Miren, que ha dado el batazo clave para ganar el partido, porque es una persona que hace un sacrificio muy grande para jugar porque es madre, tiene un negocio...».

Y la temporada no ha acabado. Tras la victoria liguera tocará afrontar dentro de tres semanas la Copa de la Reina en Madrid y en agosto el Europeo. «Primero celebrar y luego seguir trabajando», ha dicho el entrenador. Y que sigan celebrando.