Arizkorreta gana y siembra para seguir haciéndolo

Ganar entra dentro de la rutina de Guillermo Arizkorreta. Sin embargo, ayer afrontaba en Donostia una jornada que servía de guía para encarar el futuro ... próximo. El examen fue superado con nota por la mayoría de sus pupilos, sobre todo por el alumno aventajado, 'Pamplona', que volvió a la competición con un magnífico segundo puesto y demostrando haber dejado atrás su grave lesión.

Lastimado cuando preparaba las grandes citas de la pasada primavera, el alazán de Rocío ha permanecido durante doce meses alejado de las pistas. Aunque el feeling previo a la reentré era favorable, había que confirmarlo en competición. Y las sensaciones no pudieron ser mejores, a pesar de no ganar. La victoria fue para su compañero de sedas 'Farnesio', que con una maniobra al límite de su jockey sujetó la ventaja por un suspiro. Se empleó a fondo Thomas Henderson a pesar de que era su compañero de colores el que amenazaba su triunfo. El jinete francés tuvo que tirar de chequera para pagar multas por uso de látigo y cambio de línea. Pero ganó, eso sí. 'Pamplona', respetadísimo por Dinis Ferreira, no priorizó pasar primero el poste, pues lo que está por venir es lo importante. Y por lo visto ayer, hay mucho bueno aguardándole.

Previamente, Arizkorreta ya había superado con éxito su primera reválida del día. 'Magic Light' se presentaba en Donostia tras dos victorias consecutivas a la espera de dar un salto de calidad rumbo a los grandes premios. Y lo dio. 'Love for Life' y 'West of Wichita' representaban una inmejorable piedra de toque, y ambas sucumbieron ante la irrupción de una yegua que aún no ha tocado techo. Un nuevo tiempo se abre en las millas para las féminas y ahí tendrá un papel destacado 'Magic Light'. El preparador donostiarra completó el hat-trick con 'Maderas', al que Janácek 'obligó' a ganar en la primera manga del hándicap. Parecía dominar fácil a 'Half Moon Rising', pero una vez se vio delante, se rajó. Hasta que el checo le dejó, poniéndolo de nuevo en marcha cuando parecía decidido a perder.

La pista amaneció pesada después de las lluvias, un terreno exigente que no admitía formas dudosas o remilgos al barro. En ese contexto irrumpió 'Istanbul' en la prueba reservada a los potros, tras dos caóticos recorridos en Madrid. Las manos de Sousa, que también ganó con 'Padme' en la de cierre, transformaron al pupilo de Tsereteli, que ayer se ganó su participación en el Nacional. Mismo objetivo de 'Asahi', que sólo fue tercero. El único Arizkorreta que sacó un aprobado raspado.