Odriozola: «Tenemos muchas ganas de jugar»

Al contrario de lo que puede parecer, el Inveready Gipuzkoa Basket se come las uñas y quiere que llegue ya las cinco de la tarde ... del domingo, momento en el que se pondrá el balón al aire en el pabellón Fernando Trueba de Torrelavega, donde espera el Alega Cantabria. No quiere pasarse mucho en regodearse y paladear su sensacional triunfo, 90-69, ante el Valladolid del miércoles pasado. «Tenemos muchas, muchas ganas de que llegue el domingo otra vez, de jugar ese partido y de intentar sacarlo como sea, pero no tengo ninguna duda que ellos van a pensar lo mismo», confiesa Mikel Odriozola. El GBC ya derrotó a los cántabros en el Amenabar Arena, 83-60, y quiere firmar una semana redonda que le valga para escapar de los puestos que hacen temblar.

«Jugar en Torrelavega siempre para mí es especial porque desde que empecé a entrenar a estos niveles era uno de los primeros campos donde jugaba», confiesa el entrenador de Aiete. «Siempre hay muy buen ambiente allí, entonces es un campo especial». Noticia relacionada Lolo Encinas: «Tengo ganas de ganarle un partido a Mikel Odriozola» Odriozola desgrana dónde está la fortaleza del equipo que viene de caer en Fuenlabrada y que dirige su buen amigo Lolo Encinas. «Desde que ha llegado Lolo, creo que ha cambiado la dinámica del equipo. Han añadido dos jugadores, como Reggie Johnson y Hansel Atencia, que les están dando mucho peso específico con el balón. Están anotando mucho de tres, controlando mejor el rebote y están sacando bastantes faltas. Les están haciendo un equipo difícil de defender. Con esa amenaza desde la línea de tres y creo que tenemos que ser muy duros defensivamente para poder contrarrestar sus virtudes», recita el entrenador del Gipuzkoa Basket. Además, subraya que «tienen muchos jugadores con talento, como Mirza Bulic, Javi Vega o Littleson, que anotan mucho. Luego gente que se complementa bien con experiencia en la liga, como Voytso, Kande, Bercy y Belemene, que les da un nivel físico muy grande. Creo que es un equipo que va a ser muy peleón». En principio Odriozola contará con los diez jugadores que derrotaron al Real Valladolid, siendo las únicas bajas Mads Stürup y Mikel Motos. Uno de los factores que puede decantar el partido es que los interiores del Cantabria no gozan de muchos centímetros, con lo que Nicolau, N'Guessan y Vrankic, pueden hacerse fuertes cerca del aro. Odriozola habla de lo que significa medirse al exentrenador del GBC, Lolo Encinas. «Siempre es algo especial, ¿no?» dice el donostiarra. «Sabemos que los dos nos deseamos lo mejor, pero ahora en los momentos que estamos, a los dos nos gustaría jugar en otra situación, pues bueno, sabemos que va a ser un partido duro».

