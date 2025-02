Odriozola: «Contra el Betis apenas tenemos que tener fisuras»

R. M. San Sebastián Viernes, 28 de febrero 2025, 07:27 Comenta Compartir

Retoma la competición el Inveready Gipuzkoa Basket en la pista del Betis, uno de los grandes candidatos al ascenso. Arranca la cuenta atrás de trece partidos, donde el equipo guipuzcoano va a tener que paliar tres encuentros de diferencia que tiene con los puestos de playoff. «Solo pienso en el Betis», dice Mikel Odriozola. El técnico habla sobre la llegada de N'Guessan, las opciones de ser el primero en ganar en la capital hispalense y de la locura en el mercado con los fichajes de Barcello y Joaquín Rodríguez por el Obradoiro y Estudiantes.

Cómo está el equipo tras el parón. «El parón, supongo que como muchos equipos, ¿no? Al final tienes menos jugadores y te complica mucho el entrenar. Pero bueno, por lo menos hemos podido utilizarlo para parar un poco. Porque al final, ya no hay más parones de aquí al final de temporada. Y eso también viene bien. Desde que hemos vuelto esta semana, intentar preparar al equipo para el Betis lo mejor posible. Y sabiendo que ahora mismo nos vienen arreones importantes en el calendario».

Llegada de N'Guessan. «El club ha hecho un esfuerzo para incorporarlo. Estamos contentos de traer a un tío que conoce la liga, que nos puede proteger el aro. Que nos pueda ayudar un poco a jugar bloqueo y continuación hacia dentro. Nos va a ayudar más en el rebote, que han sido carencias que hemos tenido. Evidentemente tendremos que adaptar a él todos porque es un perfil de jugador diferente al que estábamos teniendo. Seguro que viene con muchas ganas de ayudar, su tamaño va a hacer que nos cree más espacios. Y nada, contentos de que haya venido. Tuve tres jugares en Iraurgi que son compañeros de selección en Holanda, así que tenemos conocimiento de cómo es Lucas».

Mercado loco. Barcello, Joaquín Rodríguez... «¿Si me ha sorprendido el fichaje de Alex Barcello por Obradoiro? Sí, porque no estás pensando en eso en ningún momento. Yo no estoy pensando ni que Alex venga, ni nada. Obradoiro tiene la capacidad económica que tiene. También me sorprendió lo de Balvin, Brodzyanski. Sinceramente, porque no estoy pensando qué cantidad de dinero están ofreciendo, ni qué están buscando. Es un poco sorpresa. También lo de Joaquín Rodríguez a Estudiantes. Son jugadores que lo hicieron muy bien, tanto Joaquín como Álex, el año pasado en esta liga. Seguro que lo van a volver a hacer bien. De Álex no hay mucho que comentar».

Realidades diferentes en cuanto a fichajes. «Yo creo que los de arriba tienen una realidad y unos objetivos claros. Hay seis equipos desde el principio con el objetivo de intentar subir. Parece que Burgos está destacando y se da por hecho que Burgos es el candidato número uno a subir directo. Pero esto en cualquier jornada puede cambiar. Puede haber cualquier dinámica. Y luego hay otro grupo de gente que quiere subir. Y cada uno tiene una realidad diferente. Betis tiene una realidad, Fuenlabrada tiene otra, Palencia tiene otra, que seguramente ahora como Lucas N'Guesssan no sigue y Kamba se ha lesionado, también ficharán jugadores. Obradoiro ha fichado en el último mes y medio a Brodzyanski, Balvin, Rati, Faggiano y a Barcello, que nos gustaría verlos a todos jugando contra algún equipo de ACB y a ver qué es lo que pasa. Yo creo que es un tema que se va retroalimentando. Y el resto, nosotros estamos en otros ámbitos económicos peleando con otra gente. Cada uno en su posibilidad económica de hacer el mejor equipo posible».

A tres partidos de los puestos de playoff. «Solo pienso en el Betis. No os puedo decir mucho más. Intentar sacar el partido en Sevilla que va a ser muy duro. Y luego saber que vienen cuatro partidos en muy poco tiempo. Mis preocupaciones son eso: Betis y saber que vienen cuatro partidos después. Que jugamos en Cartagena que es un viaje muy largo. Luego jugamos el miércoles en casa contra Valladolid. El domingo en Torrelavega. Y después de eso viene Zamora. Ese es el apretón que tenemos ahora. Luego volveríamos a un calendario un poco más de semana a semana. Yo os he dicho varias veces que me sé el calendario entero. De aquí a final de temporada y es lo que hay. Pero mi principal preocupación es esta».

Betis, invicto en su cancha. «Ojalá sea la primera derrota el domingo pero sabemos que va a ser muy duro. Tienen jugadores con mucho talento. Con los fichajes que ha hecho Obradoiro parece que estamos infravalorando a un equipo que tiene a Renfroe, Cvetkovic, Benite, Hughes, Radoncic... No sé. Jugadores que luego han pisado la ACB como Álex Suárez ó Babatunde. Entonces, bueno. estamos metidos en esta liga y desde el principio hay que ser lo más competitivos posible. Es verdad que la liga ha subido enteros. Hay gente que hace años era inimaginable que ciertos perfiles viniesen aquí y el Betis y sus jugadores son un ejemplo».

Partido de ida. «Esta es la realidad que se va a encontrar el equipo. Con un rival de mucho talento donde apenas tienes que tener fisuras en el partido para pelearlo. Tienen mucha facilidad para anotar en cualquier momento. Salvando las distancias un poco, es como el Madrid ayer en la Anoeta. Parece que estás controlando tú, llegas, tal y cual. Y de repente en una, un pase de Bellingham allí, Endrick llega y gol. Es un poco eso, que sabes que en cualquier momento hay una amenaza. Entonces, ante eso no puedes cometer errores. Porque dependes de que ellos fallen y ellos no son jugadores que suelen fallar. En el partido de aquí nos pasó eso. Jelinek tiene tres acciones consecutivas luego dos de Benite y nos hacen daño y a partir de ese parcial se nos fue el partido».

Temas

Gipuzkoa Basket