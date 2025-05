Al GBC se le terminan las oportunidades

Odriozola: «Hay que explicarles a los árbitros que todos merecemos un respeto»

Mikel Odriozola expresó su enfado tras el partido. «Como el partido lo echan en Movistar, después se pueden ver repetidas las jugadas. Antes de la antideportiva y técnica, hay una falta a a Johnson, pero nosotros no la dibujamos como Granger. A N'Guessan no le pitan literalidad que es falta. Luego Mateo va a por el balón y pitan la antideportiva y nos comemos cuatro tiros libres. Hay que explicarles a los árbitros que todos merecemos un respeto. Y me pitan una técnica sin haberme avisado», reclamó en donostiarra.

«Nos vamos jodidos pero nos vamos a levantar y el viernes a competir, pero si nos ganan que sea como el otro día, siendo mejores», sentenció.