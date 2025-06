El GBC ficha a Ierai Aizpitarte y Gaizka Maiza

El Gipuzkoa Basket ha empelado la comparecencia de prensa de su director deportivo Losé Luis Zubizarreta para anunciar las llegadas de dos jugadores guipuzcoanos. Se ... trata de Gaizka Maiza (Ibarra, 1,91 y 29 años) y Ierai Aizpitarte (Azpeitia, 1,85 y 27 años). El primero de ellos ya sabe lo que es defender la camiseta del Gipuzkoa Basket con el que debutó en la Liga ACB en 2016 y el segundo firma un contrato para tres años después de pasar toda su carrera en Iraurgi pero el próximo curso lo pasará cedido en el conjunto urolatarra y se incorporará al GBC todos los efectos en la temporada 2026/27. «A Ierai prácticamente le he visto nacer», ha comentado José Luis Zubizarreta subrayando que este base-escolta azpeitiarra «ha pasado de apenas tener minutos, a jugar mejor en Primera FEB que en Segunda, mejorar en todas sus facetas y la pasada temporada ser el líder del Biele ISB». Aizpitarte acreditó en 30 partidos unos buenos 13 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias con el conjunto azpeiti-azkoitiarra, siendo el más destacado en el combinado de Iñaki Merino. En el caso de Maiza, comenzó la temporada en Huelva, en Segunda FEB, pero problemas extradeportivos del equipo onubense desmantelaron el equipo y encontró acomodo en el Amics Castelló. No fue un fin de curso fácil puesto que el equipo castellonense descendió pero le dio tiempo a promediar 9 puntos, con un 38% desde el triple y un 90% en el tiro libre, dos rebotes y dos asistencias. En dos encuentros, ante Oviedo y Palencia, anotó 25 y 21 puntos respectivamente.

Se completa así una semana de claro ADN guipuzcoano con la renovación de Aitor Zubizarreta y el anuncio de estos dos jugadores. Habrá cuatro miembros de la plantilla blanquiazul nacidos en el territorio en el próximo proyecto: Zubizarreta, Maiza, Motos y Ansorregi, sobre quien ha desvelado 'Xubi' que «se le ha presentado una oferta de renovación por una año más (aunque tiene contrato ara el siguiente curso) porque debemos premiar el buen rendimiento y estoy convencido al 99% que lo vamos a poder firmar». El rector del cuadro guipuzcoano ha desvelado que Ansorregi tiene una cláusula de corte para ir a un equipo ACB pero es optimista sobre su continuidad en el club.

Zubizarreta ha abordado varios temas en su extensa disertación hacia el modelo del club que defiende, cómo se encuentra el mercado y las incorporaciones que pretende el Gipuzkoa Basket y lo que a su juicio le falta al al club y que le puede dar un salto de calidad. «Rigor económico y Gipuzkoa como foco», ha indicado como los dos grandes lemas de la política del club. Dice que «a veces hay que fichar jugadores guipuzcoano, de kilómetro 0, en diversos puestos aunque tengamos ofrecimientos de otros de mayor calidad porque nuestra vista debe ser hacia los nuestros».

Con las dos últimas incorporaciones y renovaciones, Sergio García tiene a su disposición a siete jugadores: Zubizarreta, Maiza, Motos, Stürup, Ansorregi, Nicolau y Ngom. «estamos en un momento complicado de mercado porque los equipos poderosos, los tres que no ascendieron a la ACB y los dos descendidos están ofreciendo cantidades a las que no podemos llegar», cuenta Zubizarreta. Con lo cual ahora es momento de ir esperando las respuestas de los jugadores. «Varios que nos gustan tienen ofertas nuestras pero nos dicen que esperemos». No se pone una fecha límite para cerrar la plantilla, que ha confirmado que será de doce jugadores, porque el mercado puede ir variando y podría haber alguna oportunidad al final. Por ejemplo ha explicado que «le ofrecimos a Vrankic para se quedara la mejor oferta que hemos hecho en el GBC en esta categoría. Y la ha rechazado», con lo que los contratos de equipos como Estudiantes, Granada, Palencia u Obradoiro son tremendamente superiores a los que puede destinar el GBC sin rebasar los parámetros estipulados.

El azpeitiarra ha querido poner el foco en un tema: la asistencia al pabellón. «Me gustaría ser más importante para la gente», ha confesado. «Una de las diferencia, porque hay otras, con esos equipos que hablamos como poderosos económicamente es que llevan a más gente al pabellón. Y claro, son miles de euros más que pueden destinar a las plantillas». Reconoce que desde que llegó al cargo es lo que «más sueño me ha quitado» y que esperaba ver algo más de gente en las gradas. «Me siento a veces un poco vacío con el respaldo que estamos teniendo pero vamos a seguir trabajando para intentar que venga más gente. tenemos pocos fans , agradecemos a los que comparten desde hace mucho este viajo con nosotros pero queremos que seamos cada vez más. De Donostia y de la provincia».