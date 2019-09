Clasificación Eurocopa 2020 Moreno: «Los jugadores tienen que exigirse estar a la altura del país al que representan» El seleccionador español de fútbol, Robert Moreno, sonriente, durante su comparecencia del sábado en El Molinón. / Efe El técnico español confirma cambios ante Islas Feroe e insiste en que no tiene un portero titular IGNACIO TYLKO Madrid Sábado, 7 septiembre 2019, 20:17

«El mensaje a mis jugadores ante Islas Feroe es que tienen que respetar al rival y a ellos mismos como profesionales porque llevan una camiseta, les exige todo un país que está detrás y tienen que dar el máximo. Para algunos como Sergio Ramos puede ser el récord de internacionalidades con Casillas (167), si es que juega, pero para otros podría ser el primero y único». Esa es la filosofía, pragmática, mostrada por el seleccionador Robert Moreno, en la previa de un partido de clasificación para la Eurocopa que estará marcado por el homenaje a 'El Brujo' Quini en El Molinón.

Confía en que esa figura, el espíritu de Enrique Castro, sirva como estímulo añadido. «Espero que sea acicate suficiente para que la gente venga y llene el estadio. Quini nos va a ayudar porque vendrá más público y me ayudará a conseguir la motivación y el empuje óptimo para los jugadores».

Confirmó Moreno que realizará cambios porque cree en todos y debe de ser congruente. «No tendría sentido decirles que son importantes y que les necesitamos y luego no sacarles», explicó. Su idea es jugar desde «el respeto al rival», no pensando solo en golear sino en «hacer el primero porque no es bueno presionarse».

Tras ver dos veces el choque ante Rumanía, y también «esa locura del Alemania-Holanda que no suele gustarnos a los entrenadores», Moreno tiene aún mejores sensaciones que en el directo del partido de Bucarest. «Solo recibimos tres ocasiones, aunque el problema es que la última fue en el tiempo añadido. Cometimos el error desde el cuerpo técnico de no dejar más gente atrás pero no es como para preocuparse. Estoy contento porque plasmamos en el campo lo que trabajamos», desgranó.

Fabián, piedra angular

Alabó a Fabián Ruiz, símbolo de la nueva España, pero antepuso el colectivo. «Le veo a él como un piedra angular pero también a otros. Ellos están aquí por lo que hacen, no por quienes son. Si fuera por los nombres, vendrían otros. Fabián ha demostrado un altísimo nivel. Si no juega mañana y otro lo hace bien, perfecto. Competencia».

Insistió en que no tiene un portero titular, a pesar de la gran actuación de Kepa Arrizabalaga en Bucarest. «Tenemos tres guardametas de un alto nivel y el mismo discurso que doy a los jugadores sirve para los porteros. Tengo muchísimas ganas de que me quiten el sueño porque estén excepcionales. Los tres han entrenado a un nivel altísimo, igual que en sus clubes, como me dice Ochotorena, su preparador en la selección. Estoy seguro de que me lo van a poner difícil», enfatizó.

Palabras de ánimo también para Rodrigo Moreno, aparentemente bajo de forma por los líos del verano entre el me quedo en el Valencia o me voy al Atlético.«Todas las personas necesitamos impulsos anímicos. El ya ha clarificado su situación, ha hecho su proceso reflexivo y es una persona muy madura, clara y convencida. En algún momento va a volver a marcar y a sentirse important. Además, fue testigo de lo que le quieren en Valencia».