Cierre de filas en torno a Busquets

Lección de responsabilidad, ideas claras y autocrítica del seleccionador nacional, Robert Moreno, en la previa del choque de este martes ante Suecia en el estadio Friends Arena de Solna, de clasificación para la Eurocopa 2020. Antes del último entrenamiento, del que se retiró Rosdrigo Moreno por un pinchazo muscular, reconoció que se equivocó al no saber transmitir a sus jugadores una presión más alta sobre los noruegos y también en el tercer cambio, no por introducir a Iñigo Martínez sino por su perfil defensivo.

«Tras el análisis, me satisface más el partido de Noruega de lo que vi en el campo, pero no me llena para lo que quiero de esta selección. Lo que debo valorar más que el rendimiento de los jugadores es qué hago yo para preparar bien los partidos. No insistí lo suficiente en presionar alto ante Noruega y me culpo porque no lo supe transmitir. También me responsabilizo del perfil del último campo porque me salió un espíritu defensivo que no me gusta. Hay que hacer autocrítica porque es la forma de crecer y así se lo he transmitido a los jugadores», desgranó, sincero, el seleccionador.

Sin embargo, garantizó que sus jugadores están plenos de confianza. «El duelo por el empate duró un rato y sabemos que fue una jugada aislada. Creemos plenamente en nuestra identidad y en lo que queremos ser. Deseamos hacer un buen partido para apartar fantasmas de rendimientos bajos. Nos vale el empate pero solo contemplo tres victorias en lo que resta clasificación», enfatizó.

«No tengo la sensación de que Busquets esté peor que antes, pero a sus actuaciones hay que darles un contexto».

Se le cuestionó en diversas ocasiones sobre el estado de forma de Sergio Busquets, si quizá ha llegado la hora del cambio con Rodrigo Hernández. Tras dejar claro que para él no hay nadie insustituible, ni siquiera el propio seleccionador, y afirmar que el catalán sería compatible con Rodrigo Hernández porque ya jugó de interior con Luis Enrique y Guardiola, defendió al culé con sólidos argumentos.

«No tengo la sensación de que Busquets esté peor que antes, pero a sus actuaciones hay que darles un contexto. Es fuerte en lo que es, dando salida al balón, superando la presión de los rivales y acompañándo en la presión alta y los espacios cortos. No es rápido en desplazamientos largos. Por eso, en la medida en lo que nos acerquemos a lo que queremos, se verá la mejor versión de 'Busi', y viceversa».

Saúl: «Busquets te da más tiempo»

Más aún ensalzó al azulgrana el rojiblanco Saúl Ñíguez. «Es una maravilla jugar con él porque te da un tiempo que con otros no tienes cuando por ejemplo, como es mi caso, estás más perfilado. El 90 o 100% de sus decisiones son correctas y fuera del campo es muy importante también». También alabó a su excompañero Rodrigo Hernández. «Si él quiere, puede ser un gran sucesor de Busquets y un gran acompañante. Es muy inteligente, ha crecido en el Atlético y ahora también con Guardiola».

Remarcó Moreno que pretende ante Suecia un mayor porcentaje de posesión, recuperar ante el balón y ser más agresivos en defensa. «Si entramos en la pelea de los balones largos, vamos a perder seguro, pero hay circunstancias en las que los partidos se vuelven caóticos y ahí tenemos poco que hacer los entrenadores. No garantizo que no se vuelva a repetir algo parecido a lo de Noruega porque el fútbol es orden, caos y complejidad». «Me inquieta el caos porque entonces sobramos los entrenadores y no quiero perder mi trabajo», ironizó.

No reveló los cambios, dijo que le encantaría que todos los porteros tengan su oportunidad en esta fase de clasificación y añadió que así será, si no ocurre nada, y, a la pregunta de si el empate en Oslo ha modificado su idea de equipo, reconoció que cambia el posible once 15 veces tras darle vueltas a los partidos y a los entrenamientos. No cree mucho en el escalafón de la FIFA, donde España es séptima, porque entiende que «los números y las estadísticas» no son claves en el deporte rey.

«Lleva 168 partidos y aporta cosas que no aportan otros. Es de altísimo nivel, uno de los mejores del mundo, y no contar con él, a priori es una desventaja».

¿Jugar sin Ramos? «Lleva 168 partidos y aporta cosas que no aportan otros. Es de altísimo nivel, uno de los mejores del mundo, y no contar con él, a priori es una desventaja, pero vamos a respetar al compañero que salga. Si no está a su nivel, al menos que se le parezca», explicó sobre la ausencia del capitán por sanción. Por cierto, dijo que Ramos, como todos, tenía libertad para seguir en la concentración o marcharse, y decidió quedarse.

Destacó al seleccionador sueco por haber sabido formar un «gran bloque» y, por último, explicó Moreno por qué sus ayudantes utilizan el ordenador en el banquillo. «Soy un amante de la tecnología y pedimos la señal de la cámara máster de televisión para el banquillo porque desde abajo no se ve nada y es complicado captar profundidad y amplitud».