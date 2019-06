Mundial femenino Arconada augura un buen papel para España en el Mundial Gonzalo Arconada / EFE Entrendores de la Liga Santander hablan de las posibilidades de España en el Mundial de Francia IKER MENDIA Jueves, 6 junio 2019, 17:00

El entrenador de la Real Sociedad, Gonzalo Arconada, ha mostrado su confianza en un buen papel de España en el Mundial de Francia que comienza este viernes y ha señalado a Inglaterra y a Francia como sus selecciones favoritas para ganar el título en un campeonato que «ve muy abierto». «No soy un experto en el fútbol femenino internacional pero veo con opciones a Francia, Inglaterra o Estados Unidos, que creo que también puede estar ahí en un campeonato corto como es un Mundial», ha señalado el donostiarra.

La buena temporada de la Real Sociedad tendrá su premio en el Mundial. Mariasun Quiñones y Nahikari García serán las representantes del equipo txuri urdin en La Roja. El preparador del equipo campeón de la Copa del Rey ha augurado un buen papel para el combinado español, al que ve progresando año a año, aunque desconoce dónde estará su límite.

«España ha ido haciendo las cosas muy bien y creo que sigue creciendo, aunque sufrió en el último partido contra Inglaterra. Cada día compite mejor ante grandes equipos y, ¿por qué no vamos a soñar con lograr algo importante si se siguen haciendo las cosas igual de bien?», se ha preguntado Arconada.

María Pry «Todos los españoles y españolas tenemos ilusión

La nueva entrenadora del Levante confía «en que el papel de la selección sea bueno» en este Mundial de Francia, el segundo en la historia del fútbol femenino español.

«Primero, porque se lo merecen todas las jugadoras que están convocadas; segundo, por el trabajo que ha realizado el cuerpo técnico y la RFEF previo al Mundial; y, por último, porque todos los españoles y españolas tenemos mucha ilusión con nuestra selección teniendo en cuenta como ha ido creciendo y evolucionando el fútbol femenino español. Sería un salto más para nuestra liga y para nuestro deporte a nivel internacional», ha sostenido la andaluza en declaraciones a EFE.

Para María Pry, la evolución de la selección española desde la pasada cita mundialista de Canadá se evidencia en «que las jugadoras que forman parte de La Roja son profesionales».

«Eso ha ayudado en la calidad de sus entrenamientos y al final conseguimos que nuestras jugadoras sean mejores en todos los aspectos (técnico, táctico, físico y psíquico). Yo soy muy optimista en cuanto al papel que vaya a realizar nuestra selección en el Mundial», ha subrayado.

Kino García «España se puede colar entre las favoritas»

El extécnico del Levante, Kino García, ha afirmado que la selecciones favoritas para proclamarse campeonas del Mundo de fútbol femenino son, por clasificación, Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. «Pese a ello, considero que España se puede colar entre esas favoritas por la preparación que ha hecho. Puede ser la sorpresa de este Mundial».

Kino García ve al conjunto español «capaz de competir con selecciones importantes como ya ha demostrado con una derrota por la mínima ante Estados Unidos (0-1, en Alicante), un resultado ajustado contra Inglaterra (2-1, en Swindon) o una victoria contra Brasil (2-1, en Don Benito)». «Creo que vamos a hacer un buen papel y vamos a llegar lejos. Si empezamos bien la fase de grupos, España puede llegar a semifinales o incluso dar la sorpresa».

Carolina Miranda «España llegará a Cuartos como mínimo»

Protagonista en el banquillo del Valencia durante el tramo final de la temporada, Carolina Miranda ve a la selección española capaz de «llegar a cuartos como mínimo».

«Su nivel de juego es muy bueno y tiene grandes jugadoras (...). Creo que el papel de España en este Mundial va a ser muy bueno, no tengo ninguna duda», ha afirmado.

Carolina Miranda, sin embargo, ve como gran candidata al título a la escuadra de Estados Unidos «dado su historial, veteranía y su potencial físico». «Creo que Francia puede ser su rival porque a nivel físico pueden estar a la altura y porque es la anfitriona y eso siempre da un plus. El nivel futbolístico de España e Inglaterra creo que está por encima de estas dos selecciones, pero su nivel físico puede ser lo que no les lleve hasta la final, pero creo que son las que van a dar la sorpresa».

Chechu Martínez «España tiene un nivel futbolístico superior»

El exentrenador del EDF Logroño, Jesús 'Chechu' Martínez, espera que La Roja pueda hacer un buen papel en el torneo porque cuenta con una «plantilla competitiva, de un alto nivel».

«Si no es en esta cita, será en la próxima, porque por su progresión le toca empezar a vivir poco a poco la época que tuvo el fútbol masculino, por ese mismo avance, entre 2008 y 2012. Ahora no es una selección que, a priori, opte para el título, pero parte está en que las jugadoras se lo crean porque es un punto de determinación el que les va a hacer estar entre las mejores, si no esta vez, en el próximo gran campeonato, seguro», ha indicado.

Chechu Martínez considera asimismo que si la selección española «no llega hasta las últimas rondas, va a ser cuestión de detalles».

«Yo veo a la selección con un nivel futbolístico, incluso, superior a otras. Quizá no tanto en el tema atlético y físico, donde igual estamos un poco por detrás, pero como también lo estuvimos en el fútbol masculino en épocas anteriores», ha recordado.

En ese sentido ha segurado que «la selección alemana siempre es una selección competitiva, que en estas grandes citas siempre da un nivel altísimo y siempre compite».

«La selección anfitriona, Francia, tiene un potencial también muy importante y juega en su casa y creo que puede ser otra de las selecciones que dé mucha guerra en este Mundial. Y, por supuesto, la actual campeona, Estados Unidos, donde el fútbol ha estado a un nivel más alto. Su 'soccer' seguro que llega muy lejos», ha augurado.