Veteranos del Real Unión 'Txaku': «En los 80, tras dos regates sabías que llegaba una patada» Román Sagües, en una de las porterías del Stadium Gal. / LUSA Román 'Txaku' Sagües, jugador de los veteranos del Real Unión El domingo se calzará las botas a sus casi 59 años para jugar contra los veteranos del Real Madrid en Gal (12.00) BORJA OLAZABAL IRUN. Viernes, 16 noviembre 2018, 08:23

El partido que enfrentará el domingo a partir de las doce en el Stadium Gal a los veteranos del Real Unión y el Real Madrid, no solo va a contar con jugadores que se han retirado hace no demasiado y que todavía guardan en sus piernas recuerdos cercanos del fútbol de competición. En el conjunto unionista, por ejemplo, jugarán futbolistas que rondan o superan por poco los cuarenta años, pero también se calzará las botas Román 'Txaku' Sagües, centrocampista del Real Unión en los años ochenta y que en apenas dos semanas cumplirá 59 años. Es el veterano entre los veteranos.

- Se va a vestir de corto con casi 59 años, no está nada mal...

- Que se haya creado la Asociación de Veteranos es algo muy bueno para los que ya no jugamos. Quedamos los jueves para entrenar y echar una pachanga. Ahora que me he vuelto a poner un poco en forma, me estoy animando a jugar los partidos.

- ¿Hacía cuánto no jugaba?

- Tras retirarme, a los 30, estuve jugando hasta los 45 en 'interbares', pero luego he estado sin tocar un balón hasta hace año y algo, cuando surgió la asociación. Después de más de diez años, había perdido todo, no me atrevía a tirar fuerte y que hiciera un regate era un milagro.

«El Real Madrid es un equipo de prestigio y aquí nadie quiere perder ni a las canicas»

- ¿Cómo fue su andadura futbolística?

- Jugué en el primer equipo del Real Unión desde el 79 hasta el 89, en Tercera. Entonces casi todos éramos de Irun, jugaría unos 300 partidos y me dieron la insignia de oro del club. Entré en el San Marcial, que era el equipo juvenil, y luego subí. Antes había jugado en el barrio de Anaka, en un campo que le llamábamos el pequeño Manzanares y que estaba en cuesta, y también jugué con los playeros en La Concha.

- Está muy de moda la frase 'odio eterno al fútbol moderno. ¿Tanto ha cambiado?

- Ha cambiado mucho. Sobre todo en los materiales y en los campos. A partir de septiembre empezaba a llover y todos los campos eran un barrizal. Nosotros ahora entrenamos en el campo de hierba artificial de Gal, que para mí es como una alfombra. Antes nos tocaba entrenar en gravilla y había campos por ahí que eran hasta de arena. Así que imagínate.

- ¿Y la forma de jugar?

- Ahora se juega al toque y nosotros éramos más de patada a seguir, aunque según el entrenador, también jugábamos. Lo que es seguro es que era un fútbol más agresivo, de marcaje al hombre y más leña. Cuando hacías dos regates, al tercero sabías que te ibas a llevar una patada.

«Después de diez años sin jugar había perdido todo, que hiciera un regate era un milagro»

- Ya ha disputado algunos encuentros con los veteranos, pero ninguno será como el del domingo contra el Madrid.

- Va a ser bonito. Servirá para celebrar el centenario de la Copa del 18 y estamos con unas ganas terribles. Nos han confirmado que van a venir algunos jugadores de gran renombre y seguro que está bien.

- ¿Será un partido de exhibición o van a ir a ganar?

- El Real Madrid tiene su prestigio y aquí nadie quiere perder ni a las canicas. Ellos irán a ganar y nosotros también. Por ahora diremos que estamos al cincuenta por ciento, pero el día del partido iremos a tope.