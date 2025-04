La muerte de Radomir Antic tiñe de luto al mundo del fútbol

COLPISA MADRID Lunes, 6 de abril 2020 | Actualizado 07/04/2020 19:20h. Comenta Compartir

La muerte de Radomir Antic a los 71 años, tras el agravamiento de su estado de salud a causa de una pancreatitis por la que tuvo que ser ingresado recientemente, ha conmocionado al mundo del fútbol. «La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz», manifestaba el Atlético de Madrid al anunciar el deceso de quien fuera su técnico en tiempos en los que se amarró un histórico doblete Liga-Copa del Rey en la temporada 1995-1996.

Paulo Futre, mito rojiblanco que conquistó dos Copas del Rey en sus seis temporadas en el Vicente Calderón, también mostró su dolor por el fallecimiento del preparador serbio. «Nos ha dejado Radomir Antic a los 71 años. No tengo palabras para esta leyenda eterna del Atlético de Madrid y del fútbol. Mi más sentido pésame para la familia. Descanse en paz míster», apuntó el portugués.

«Nos ha dejado Antic, un hombre que dignificó la profesión de futbolista, historia de nuestro Atleti, campeón y leyenda rojiblanca porque Radomir siempre estará en los corazones de todos los atléticos. Mis condolencias y todo mi ánimo para sus familiares y amigos. Descanse en paz», comentó Fernando Torres, otra de las grandes leyendas del club colchonero.

«Triste por la pérdida de Radomir Antic. Hoy se va una leyenda de nuestro Atleti . La grandeza del club siempre estará representada en personas como él. Mucho ánimo a la familia y amigos. Descanse en paz», expresó Koke, capitán del conjunto rojiblanco.

Además de al Atlético de Madrid, Antic entrenó a otros equipos españoles como el Barcelona o el Real Madrid, cuyo capitán, Sergio Ramos, fue de los primeros en reaccionar a la trágica noticia. «Hiciste más grande al Atleti, hiciste más grande nuestra rivalidad. Adiós a una trayectoria única: Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, entre otros. Descanse en paz, Radomir Antic», escribió el andaluz en sus redes sociales.

El Real Madrid se hacía eco del fallecimiento de Antic con un sentido comunicado. «El Real Madrid C. F., su presidente y la Junta Directiva lamentan con gran consternación el fallecimiento de Radomir Antic, quien fuera entrenador del Real Madrid desde marzo de 1991 hasta enero de 1992. Del mismo modo, el Real Madrid quiere expresar sus condolencias más sentidas a sus familiares y amigos. Condolencias que se hacen también extensivas a toda la familia madridista y a los clubes a los que representó durante toda su trayectoria deportiva como jugador y como entrenador», señaló el club que preside Florentino Pérez.

José Miguel González Martín del Campo, Míchel, exfutbolista del Real Madrid y actual técnico del Pumas mexicano, afirmó estar «devastado» por el fallecimiento de Antic, de quien dijo era «una padre que el fútbol» puso en su vida. «Por si no estaba triste, hoy estoy devastado. Grande en todos los sentidos de su vida y jamás te estaré lo suficientemente agradecido. Se que lo sabías pero no está de más que te lo lleves para siempre», escribió el madrileño en sus redes sociales. «Eras un padre que el fútbol me puso en la vida. Mis abrazos de amor a mi otra familia y en especial a nuestra Vera. Descansa en paz», agregó el miembro de la 'Quinta del Buitre' en otro mensaje acompañado por una fotografía de cuando Antic le entrenaba en el Real Madrid.

«Un día más tengo que dar el pésame a todas aquellas familias que están perdiendo un ser querido. También, acordarme de la familia y amigos de Radomir Antic. Mucho ánimo y fuerza! Descanse en paz», indico Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid y aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF), en un mensaje en el que mezclaba sus condolencias por los familiares de los fallecidos por la pandemia del coronavirus y el dolor por la desaparición del preparador balcánico.

Un hombre «muy querido»

«Hoy nos ha dejado Radomir Antic, que fue entrenador del FC Barcelona en 2003. El barcelonismo está de luto por la pérdida de un hombre muy querido en el mundo del fútbol. Descanse en paz», transmitió la entidad azulgrana a través de sus redes sociales.

La patronal que agrupa a los 20 clubes de Primera y los 22 de Segunda del fútbol español también se despidió del técnico balcánico y ha mandado un mensaje de condolencia a sus amigos y familiares. «#LaLiga desea transmitir sus condolencias a la familia y amigos de Radomir Antić. Descanse en paz», publicó el organismo que preside Javier Tebas en Twitter.

El dolor por la muerte de Antic se hizo extensible más allá de los clubes a los que perteneció. «Nos unimos al dolor y mandamos un fuerte abrazo a la familia y allegados de Radomir Antic y al Atlético», apuntó la Real Sociedad en su cuenta de Twitter.

«Desde el Getafe C.F. queremos expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de Radomir Antic y el más sentido pésame a familiares, amigos y a toda la familia rojiblanca. Descanse en paz», escribió la entidad azulona en sus redes sociales.

«Desde el Espanyol queremos expresar nuestro más sentido pésame por la pérdida de Radomir Antic. Descanse en paz», indicó la entidad perica.

«Ocupaste nuestro banquillo en dos ocasiones. Descansa en paz, míster. Estamos de luto por el fallecimiento de Radomir Antic. Nuestro más sentido pésame y todo el cariño a su familia y amigos. Hasta siempre», expresó el Oviedo, otro de los clubes en los que dejó su impronta el entrenador balcánico. «Nuestro pésame a familiares y amigos de Radomir Antic. Descanse en paz», escribió el Sporting, gran rival del conjunto carbayón.

«El Real Zaragoza quiere transmitir sus condolencias por el fallecimiento de Radomir Antic, una referencia para el zaragocismo tanto en su faceta de futbolista como en su etapa como técnico en el banquillo de La Romareda. Radomir Antic militó como jugador entre 1978 y 1980. Llegó a la formación blanquilla procedente del Partizán de Belgrado, dejando sello de su clase y liderazgo en la retaguardia blanquilla«, recordó la entidad aragonesa, que se refirió a continuación a su periplo como entrenador de la escuadra maña. »Posteriormente, regresó al conjunto aragonés, ya como entrenador en la temporada 1988, coincidiendo con la llegada de Víctor Fernández como segundo. Permaneció dos campañas al frente del equipo. En la primera de ellas clasificó al equipo para la competición europea. El club quiere expresar en nombre de todo el zaragocismo su más sentido pésame a su familia y allegados. Descanse en paz«.

«Nos sumamos al dolor por el fallecimiento de Radomir Antic. Descanse en paz», señaló el Cádiz. «Desde el club, nos unimos al dolor por el fallecimiento de Radomir Antic. Nuestro pésame para sus familiares, sus amigos y la afición del Atleti. Descanse en paz», manifestó la U.D. Las Palmas. «Fue un gran placer enfrentarnos a él. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz», escribió el Albacete. «El Málaga CF lamenta profundamente el fallecimiento de Radomir Antic, uniéndose al luto por la pérdida de un miembro tan ilustre de la gran familia del fútbol español. Abrazo a sus familiares, amigos y, en particular, a los seguidores y aficionados del Atleti. Descanse en paz», incidó el conjunto andaluz.