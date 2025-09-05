Nagelsmann estalla ante la crisis de Alemania

David Hernández Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:49 Comenta Compartir

Alemania no pudo comenzar peor su camino hacia el Mundial de 2026 al caer el jueves 2-0 contra Eslovaquia en Bratislava. La imagen de los jugadores germanos fue muy pobre y desató la frustración del selecionador, Julian Nagelsmann, en la posterior rueda de prensa. El técnico alemán aseguró que algunos futbolistas «juegan con el freno puesto», además de cuestionar la falta de hambre e insistir en que «ganar un tercio de los balones no es suficiente».

Más llamativa aún su amenaza de cambios entre los elegidos. «Para la próxima, quizás debamos llevar jugadores con menos calidad, pero que tengan ganas de darlo todo en el campo», afirmó Nagelsmann, contundente con la actitud del equipo. En el once titular se encontraban jugadores de la talla de Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Florian Wirtz o Nick Woltemade. Alemania siempre tuvo grandes nombres, que conformaron algunas de las generaciones más dominadoras del fútbol, pero hace tiempo que dejaron de ser un rival temido para sus oponentes.

Este tropiezo supone el fin de un récord que tenían los germanos, ya que es la primera derrota registrada en condición de visitante durante eliminatorias de clasificación a la Copa del Mundo. Hasta ahora, Alemania había ganado 40 veces y sumado 10 empates, con una racha de 18 triunfos consecutivos desde 2008. También es la primera vez que pierde tres partidos oficiales de forma seguida. El descalabro de la Nations League, en la que los anfitriones cayeron contra Portugal en semifinales y Francia en la final de consolación, sumado a la derrota en Eslovaquia, confirma una estadistica triste para la tetracampeona.

Su participación en el próximo Mundial se complica, ya que los teutones no pueden dejarse más puntos y tendrán que ganar todo y esperar que Eslovaquia falle. Alemania tiene la repesca en cualquier caso garantizada, pero es un destino indeseable. Ya lo sufrió Italia en 2018 y 2022, cuando cayó contra Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente. La 'Mannschaft' solo estuvo ausente en dos citas mundialistas y sería un fracaso enorme no clasificarse. En sus últimas dos participaciones se despidió en fase de grupos, después de ser campeona en 2014, pero este podría ser el golpe definitivo a una generación que no ha sabido sustituir a la anterior.

