Nuevo revolcón a las sedes del Mundial 2030 en España: Málaga renuncia a albergar partidos

Nuevo revolcón o vuelta de tuerca en la elección de sedes españolas para el Mundial 2030, el que organizará España junto a Portugal y Marruecos. El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado este sábado que renuncia a albergar la cita pese a haber pasado la primera criba y estar entre los 11 estadios que la Federación (RFEF) había presentado en su planteamiento a la FIFA. «No merece la pena», ha explicado el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre. De esta forma, se quedan en la decena las sedes que de momento seguirán en esa terna por albergar en España la cita que se disputará en 2030, entre ellas, San Sebastián.

La decisión de Málaga llega además después de toda la polémica surgida en marzo por la supuesta revisión de las puntuaciones de las sedes (según informaciones publicadas por 'El Mundo') por la que finalmente San Sebastián fue seleccionada entre las 11 sedes españolas por delante de Vigo. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ya explicó posteriormente que «la última decisión» sobre las sedes «la tiene la FIFA» y que, en su opinión, «Valencia debería estar, y vamos a intentar que esté... y Vigo también». Por tanto, una vez Málaga sale de la ecuación, esta dos sedes que se quedaron fuera de esa primera criba de elección tienen serias oportunidades para figurar en un esquema final.

Así las cosas, las diez sedes que de momento siguen en esa terna para albergar partidos del Mundial 2030 en España son Anoeta (San Sebastián), Santiago Bernabéu (Madrid), Metropolitano (Madrid), Camp Nou (Barcelona), RCDE Stadium (Barcelona), La Cartuja (Sevilla), San Mamés (Bilbao), Gran Canaria (Las Palmas), Riazor (A Coruña) y La Romareda (Zaragoza).

«Lo mejor para Málaga y la afición»

La noticia este sábado es que Málaga renuncia al Mundial. Esta histórica decisión en contra de los intereses generales y causada por una mala gestión la ha comunicado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, tras una reunión con representantes del club, de los aficionados y también en presencia de responsables de las otras dos instituciones, la Junta y el Ayuntamiento.

Los múltiples problemas encontrados por las instituciones por la deficiente gestión sobre este asunto realizado en los últimos años ha llevado a un callejón sin salida que finalmente ha derivado en este triste momento para Málaga y sobre todo el equipo blanquiazul, al que se le priva de disponer de un estadio actualizado, moderno y suficiente para las próximas décadas. Era evidente que la lentitud estaba siendo la nota dominante del proyecto, sin que se observaran evidencias de actividad, fundamentalmente se comparaban con otras sedes.

«No merece la pena», ha dicho el regidor tras exponer los problemas y razones que han llevado a ello. En su intervención tras el encuentro ha aseverado que «esto no se hace por dinero, sino porque creemos que es lo mejor para el club, la afición y la ciudad». De la Torre ha indicado que no quiere que la ciudad no cumpla con lo establecido ni que el club puede perder su capacidad para albergar a su afición y que por eso es mejor renunciar al Mundial. «Esta decisión lo que demuestra es nuestra pasión por la ciudad y por el club y no pasa nada por renunciar al Mundial», aseveró. También ha alegado que el Málaga no puede estar dos temporadas sin la afición, que tanto aporta. «No debemos estar deprimidos. Si seguimos avanzando podríamos o dañar al Málaga o retirarnos en un tiempo que dañe la imagen de España.», ha dicho.

También ha asegurado De La Torre tras la reunión mantenida a tres bandas que los propietarios «nos comprometemos de que habrá un nuevo estado en La Rosaleda o en otro sitio».