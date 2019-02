Jornada 24 Solari: « Las tres competiciones siguen abiertas para nosotros» Solari, en el partido frente al Girona. / AFP El técnico argentino aseguró que su equipo no cerró el encuentro en el primer tiempo cuando tuvo las ocasiones, lo cual fue oxígeno para el Girona que acabó remontando el partido NACHO CABALLERO Domingo, 17 febrero 2019, 15:16

El Real Madrid perdió esta mañana en el Santiago Bernabéu por 1-2 frente al Girona, tras desperdiciar la ventaja adquirida con el gol de Casemiro en el primer tiempo y realizar un segundo tiempo nefasto donde se vió superado por el conjunto catalán, el cual consiguió la machada final con el tanto de Stuani gracias a un penalti por mano de Ramos, que más adelante vería la roja y otro tanto de Portu.

El técnico del equipo blanco, Santiago Solari analizó lo ocurrido en el terreno de juego: « No hemos ido contundentes. No cerramos el partido en el primer tiempo cuando tuvimos las ocasiones, y en el segundo tiempo hemos perdido energía. Hemos intentado ganarla con los cambios y encontrar esa profundidad y no lo hemos consegido. El Girona ha hecho una muy buena segunda parte, muy seria, con una buena presión y haciendo daño cada vez que llegaban y nos han marcado dos veces».

Con esta situación, terceros nuevamente y a nueve puntos del Barcelona que lidera la clasifiación, el Real Madrud vuelve al punto de partida en el que se encontraba hace un mes, con LaLiga aún más lejos: «Siempre hay Liga para el Real Madrid. Nosotros tenemos que ponernos de pie rápido para nosotros, y las tres competiciones siguen abiertas para nosotros».

Una de las ausencias principales, y que más daño le han hecho al Real Madrid ha sido la de Luka Modric en detrimento de Ceballos, el cual no ha cuajdo un buen partido, viendose el centro del campo en varios tramos del partido totalmente desbordado: « Venimos de un trajín muy grande, duro y largo, y veníamos embalados de muchas victorias, pero hoy hemos pagado ese esfuerzo. Intentamos sobreponernos, pero no lo logramos».

Otra de las novedades fue la inclusión nuevamente de Marcelo en el lateral izquierdo, el cual parece ser dueño del canterano Reguilón debido al buen rendmiento de este, y la continua baja forma del brasileño, que quedó nuevamente mostrada con el sufrimiento que el Real Madrid pasó por esa banda: «El fútbol es un deporte colectivo, y el campo se cubre entero con todos los jugadores»

Aparte de Modric y Reguilón, otras novedades fueron Odriozola en el lateral derecho y Asensio en el extremo izquiero, en un once que parecía echar de menos a sus integrantes ya habituales: « Es un tópico pensar siempre en el que no está. Los que debeos dar la cara somos los que estamos, y este es un gran vestuario con grandes jugadores».