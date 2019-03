Jornada 27 Ramos reconoce errores y enfrentamientos en sus redes sociales El capitán del Real Madrid asume el fallo de la amarilla forzada en Ámsterdam, habla de la discusión con Florentino Pérez tras la eliminación frente al Ajax y manifiesta su respeto por el entrenador, sin citar a Solari JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Lunes, 11 marzo 2019, 13:06

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha salido al paso de los rumores alrededor de la convulsa situación del club blanco y ha hecho autocrítica sobre sus errores en las útlimas fechas, con la amarilla forzada que le impidió disputar la vuelta de octavos de Champions ante el Ajax, el episodio del documental rodado en un palco personalizado en ese partido que supuso la eliminación de su equipo de la Champions y la acalorada discusión con Florentino Pérez en los vestuarios del Bernabéu tras el encuentro.

«A los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así. El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos. Los jugadores somos los máximos responsables y yo, como capitán, el que más», señala Ramos en un comunicado publicado en sus redes sociales.

A los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así.

El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos. pic.twitter.com/ephbTv32CT — Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 de marzo de 2019

«Por eso he pensado que la forma más honesta de contestar a las preguntas que circulan a nuestro alrededor es afrontándolas directamente. ¿Fue un error la amarilla en Ámsterdam? Fue un error de arriba a abajo y lo asumo al 200%. ¿Por qué grabaste el documental? Hay unos compromisos adquiridos y por mi cabeza nunca pasó ni remotamente que el partido pudiera desarrollarse como sucedió. La grabación fue decreciendo con el avance del encuentro. ¿Discutiste con el presidente en el vestuario? Las cosas de vestuario se hablan y resuelven en el vestuario. No hay problema alguno y un solo interés de todos, el Real Madrid», explica el capitán madridista sobre los tres asuntos capitales que centran la polémica en torno a su figura.

El andaluz también aborda la reunión con el resto de la plantilla, en la que pidió a sus compañeros compromiso y profesionalidad para acabar de la mejor manera posible la temporada, y el encontronazo con Marcelo en un entrenamiento: «¿Les diste una charla a los compañeros y les hiciste reproches? En el vestuario hablamos siempre y nos motivamos, siempre de forma constructiva. ¿Tuviste un encontronazo con Marcelo? Tenemos piques en todos los entrenamientos. Forma parte del trabajo con tensión. Pero es una mera anécdota como tantas otras que suceden en el día a día. Marce es como un hermano.

Ramos también aborda la delicada situación de Solari en el banquillo. Muestra su respeto hacia la figura del entrenador blanco pero sin citar su nombre en ningún momento: «¿Por qué viajaste a Valladolid? Porque quería estar cerca y apoyar a mis compañeros. ¿Qué pasa con el entrenador? Es una decisión que no nos corresponde y en la que no interferimos nunca. Nosotros tenemos un enorme respeto por el puesto y apoyamos siempre al entrenador del Real Madrid».

«Estas reflexiones sin duda son consecuencia de una temporada profundamente decepcionante, pero si no nos detuvimos con el éxito, no nos vamos a detener con la derrota. Estamos obligados a seguir, a trabajar y a evolucionar. Y siempre teniendo presente que algunos afortunados pasaremos por el Real Madrid, algunos formaremos parte de su historia, pero el Real Madrid fue, es y será el Real Madridsiempre. Ningún nombre marca la leyenda, pero todos los nombres juntos la han escrito. Juntos tenemos que trabajar por el futuro y recuperar la ilusión blanca», concluye.