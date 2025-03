Peter Lim nombra a su hijo Kiat presidente del Valencia

Doble movimiento en el Valencia con el que Peter Lim pretende mostrar su compromiso con el club. Por un lado el máximo accionista che ha ... negado la venta de su mayoría accionarial. Lo ha hecho a través de una publicación en un medio de Singapur. Mediante los medios de la entidad de Mestalla ha anunciado un relevo que era desde hace horas un secreto a voces: el de Kiat Lim en la presidencia, hasta ahora ostentada por Layhoon Chan.

«El Consejo de Administración del Valencia CF se complace en anunciar el nombramiento del Sr. Kiat Lim como nuevo Presidente del Club, cargo que asumirá oficialmente el 5 de marzo de 2025», empieza el comunicado, que subraya el supuesto compromiso del magnate con la entidad blanquinegra: «Kiat Lim, Consejero del Valencia CF desde 2022, asume esta nueva responsabilidad en un momento clave para la organización. Su nombramiento demuestra un firme compromiso a largo plazo con el Club y refuerza la apuesta del Club con la estabilidad y la construcción de un proyecto sólido para el futuro».

En el comunicado también se agradece la labor realizada por Layhoon Chan, que ha presidido el Valencia en dos ocasiones. El texto también incluye unas breves declaraciones de la ejecutiva que es mano derecha de Peter Lim: «Me complace pasar el testigo al Sr. Kiat Lim, hijo de nuestro máximo accionista. Este nombramiento es una clara afirmación del compromiso continuo con el club y su futuro. También quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros aficionados y a todas las personas cercanas al club por su apoyo durante mi tiempo en este cargo».

«El Valencia CF mira al futuro con optimismo, reafirmando su compromiso con los aficionados y el desarrollo de la entidad. Juntos, lograremos grandes cosas», concluye el escrito. Este anuncio oficial llega horas después de otra publicación, esta en Singapur. «Meriton wants to make it clear that such reports are false. Valencia CF is not up for sale and it remains committed to Valencia CF». Lo que traducido al español vendría a ser que Meriton quiere dejar claro que tales informaciones son falsas, que el Valencia no está a la venta y que Meriton se mantiene comprometido con el club.

Así de tajante ha sido el mismísimo Peter Lim en un comunicado que ha transmitido a través del medio singapurense The Business Times este lunes, en el que desmiente las informaciones que habían emergido en las últimas semanas de que se había colgado el cartel de 'se vende' a su paquete accionarial.

El mismo artículo del The Business Times habla de que hubo interés por parte de un grupo de Indonesia para comprar el club hace dos años. Sin embargo, también aclara que Peter Lim no mostró interés en una venta. Además, habla de los rumores que colocan a Nasser Al Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, como uno de los inversores interesados en la operación. «Sin embargo, el hombre de negocios catarí todavía no ha hecho una oferta oficial», reza el artículo singapurense.