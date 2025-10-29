Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera

Los dirigentes del Grupo Pachuca no acudieron a un acto de conciliación relacionado con los derechos televisivos de sus equipos en México

CH. G.

Oviedo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:12

El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y el asesor legal del conglomerado azteca y consejero del Real Oviedo, Gerardo Cabrera, vieron este martes cómo un juzgado mexicano dictaba una orden de detención contra ambos después de que no se presentasen a un acto de conciliación en medio de un pleito a costa de los derechos televisivos de sus dos equipos en la Liga azteca: el León y Pachuca.

La controversia entre todas las partes se remonta tiempo atrás, cuando la empresa concesionaria de FOX Sport México, Lauman, comenzó a acumular impagos al Grupo Pachuca y también a otros equipos de la máxima competición mexicana de fútbol, así como en otros deportes. En el caso del Oviedo, se acumularon 18 meses de impagos. Una vez finalizado el compromiso, Martínez firmó un nuevo contrato televisivo que fue reclamado por Lauman y de ahí derivan los problemas actuales y la orden de detención dictada por el juez.

Desde el Grupo Pachuca transmiten tranquilidad absoluta con la resolución de este asunto y confían en que todo quede aclarado en las próximas horas, que ni Martínez, ni Cabrera tengan ningún problema con la justicia y que se resuelva por la vía rápida.

Mientras todo se resuelve, la noticia se convirtió en uno de los temas centrales de la prensa deportiva en México. Todo lo que tiene que ver con el Grupo Pachuca adquiere una dimensión enorme ya que Jesús Martínez es una de las personas claves del fútbol azteca y la situación actual llama la atención a todos los implicados en México.

