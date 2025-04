Muniain: «Ya sabemos cuál es la tónica y a favor de qué equipos se decantan en los penaltis»

r. C. Madrid Domingo, 5 de julio 2020, 16:26 | Actualizado 17:51h. Comenta Compartir

El capitán del Athletic, Iker Muniain, muy molesto por el polémico penalti que decidió el duelo de San Mamés y el no señalado posteriormente a favor del equipo vizcaíno por un pisotón de Sergio Ramos a Raúl García, aludió al presunto favoritismo arbitral del que goza el Real Madrid tras la reanudación de la Liga. «Ya estamos viendo cuál es la tónica en las últimas jornadas y a favor de qué equipo se decantan este tipo de decisiones. Que cada uno que saque sus propias conclusiones», lanzó el jugador navarro. «En nuestro área lo han revisado (con el VAR) y en la suya no», lamentó Muniain.

«A mí me ha parecido que no era penalti. Dani García se quería llevar el balón de semiruleta y se le ha escapado, pero tenía la posición ganada (a Marcelo). Seguramente habrán visto que ha habido contacto, pero en el fútbol hay muchos contactos que no tienen que ser faltas ni penaltis», se quejó Muniain, mientras Sergio Ramos reconoció que en su acción que no fue revisada por el videoarbitraje pisó «un poquito la bota de Raúl García». «Está detrás mí y no lo veo. No es una jugada determinante», zanjó Ramos.

«No puedo admitir que se diga que el Real Madrid es líder por decisiones arbitrales, porque lo estamos haciendo fenomenal», respondió por su parte Zinedine Zidane. «Me cansa que se diga que ganamos por los árbitros», admitió el técnico francés, que también desveló públicamente que James Rodríguez se negó a viajar a Bilbao para formar parte de la convocatoria del equipo.