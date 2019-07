Presentación Griezmann: «Si hay que pedir perdón, será en el campo» Griezmann, junto a Bartomeu, durante la presentación del francés. / Lluis Gene (Afp) El delantero, que lucirá el dorsal '17', asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y muestra su felicidad por vestir la elástica azulgrana ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 14 julio 2019, 20:41

Feliz y convencido de haber tomado la decisión adecuada al cambiar el rojiblanco por el azulgrana, Antoine Griezmann compareció en rueda de prensa para explicar los motivos que le han llevado, este verano sí, a recalar en el Barça rubricando una de las operaciones estrella del verano que ha dejado resquemor en ambos bandos, en uno por el pasado y en otro por el presente. «Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta y si hay que pedir perdón a alguno, será en el campo», manifestó el francés tras confesar que no se arrepiente de sus acciones, incluyendo el controvertido documental que grabó con una empresa de Gerard Piqué para indicar entonces las razones por las que desdeñaba recalar en Can Barça para permanecer otra campaña más a las órdenes del Cholo Simeone con millonaria renovación incluida, y sostener que no ha jugado con los sentimientos de los aficionados del Atlético ni con los del Barça.

«Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas. Acepto el reto y estoy preparado para lo que viene», había proclamado poco antes Griezmann tras darle las gracias a la Real Sociedad por darle su primer contrato como profesional y acordarse también del presidente del Atlético, Enrique Cerezo, de su anterior técnico, Diego Pablo Simeone, y de sus compañeros como rojiblanco por los años vividos en el Vicente Calderón y el Wanda Metropolitano.

Recalcó Griezmann que lo que le convenció de mudarse a Barcelona fue la oportunidad de encarar «un nuevo reto». «Intentar superarme, no estar en confort sino buscar mi sitio, entrar en el once y ser un jugador importante. Intentar ganar Liga, Copa y Champions que es lo que me falta en mi palmarés», agregó al detallar los motivos de su cambio de rumbo profesional un delantero que confesó que le resultó «difícil» dejar el Atlético, un club, insistió, por el que sólo siente «admiración y respeto». «Lo he dado todo en el campo desde el principio al final de la temporada», sostuvo el galo, que reveló que el año pasado pensaba que le faltaba «algo» en su periplo rojiblanco pero que aclaró «este año ha sido diferente».

Un dorsal por votación familiar

Confía el atacante en aportar «profundidad, juego a un toque, asistencias, goles y alegría» al Barça, una entidad que le recibió con los brazos abiertos por boca de su presidente, Josep Maria Bartomeu, satisfecho de haberle echado el lazo a un «jugador buscado» desde mucho tiempo atrás. «No ha sido fácil», reconoció sobre el fichaje de un futbolista que permite un «salto de calidad» a la plantilla y ofrece un motivo para la «ilusión» a la hinchada. «Nuestros caminos se han encontrado y esto es una buena noticia para el barcelonismo», añadió el directivo, que avisó de que el verano «será largo» pero recalcó que la contratación de Griezmann, «consensuada» con los técnicos» era «muy querida y deseada».

Reveló Griezmann durante su presentación que escogió el '17' como dorsal «por votación entre la familia», toda vez que el '7' que llevó en el Atlético pertenece a Philippe Coutinho. Dijo que llevó «bien» la recta final de su fichaje por el Barça, aunque «un poco con estrés». Apeló a su polivalencia y compromiso como virtudes que le facilitarán el encaje en el esquema de Ernesto Valverde, con quien dijo que ya ha hablado. «Puedo jugar a la izquierda, a la derecha o en el centro. No me importa. Lo que me importa es hacerlo bien para el equipo», enfatizó el 'Principito', que se congratuló por el hecho de compartir vestuario con Leo Messi. Es el número uno, una referencia para todos los futbolistas. En la NBA es LeBron y en el fútbol es él», apuntó Griezmann, que considera que «con asistencias» puede arreglar cualquier resquemor que puedan guardar hacia él el rosarino y Luis Suárez tras mojarse a favor de su llegada el verano pasado.

Completó así el nuevo delantero del Barça una jornada plagada de emociones en la que recibió la bienvenida de sus nuevos compañeros, junto a los que se sometió a las pruebas físicas y médicas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, para firmar pasadas las 18 horas el contrato que le ligará al Barça las próximas cinco campañas. Un vínculo posible gracias al pago el pasado viernes de la cláusula de 120 millones de euros que le permitió poner fin a su trayectoria en el Atlético aunque con ello no se cerró un culebrón que apunta a unos cuantos capítulos más después de que el Atlético haya avisado de que no se frenará en su afán de conseguir los 200 millones en que estaba cifrada antes del 1 de julio al asegurar que cuenta con pruebas de que el acuerdo de Griezmann con el Barça se selló mucho antes. «No creo que haya ninguna prueba porque no hay nada», defendió Bartomeu.