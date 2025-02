El Atlético vuelve a la carga: «A ver quién es el valiente que imparte justicia sabiendo que puede ser el próximo»

Ignacio Tylko Madrid Martes, 18 de febrero 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Atlético de Madrid ha vuelto a la carga en las redes sociales contra la, a su juicio, maquiniaria madridista que pone en el disparadero a los árbitros. Después de la interminable semana previa al derbi, donde publicó varios tuits irónicos en relación a las presiones del Real Madrid al colectivo arbitral, en la tarde de este martes ha publicado otro mensaje con un claro trasfondo. Lo ha hecho a raíz de las informaciones que apuntan a un posible conflicto de intereses empresariales en las que habría incurrido José Luis Munuera Montero, el árbitro jiennense del polémico Osasuna-Real Madrid.

«La maquinaria lleva varias semanas en marcha y tritura todo lo que se pone en su camino. A ver quién es el valiente que imparte justicia sabiendo que puede ser el próximo...». Además, el club rojiblanco utiliza el hashtag #StopAcosoArbitralYa y cita en la publicación a las cuentas oficiales de la Federación Española de Fútbol (FEF), Comité Técnico de Árbitros (CTA), LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD).

No es la primera referencia del Atlético al acoso mediático del Real Madrid a la entidad arbitral. «Amigos de la RAE (Real Academia de la Lengua), estos días nos están preguntando mucho sobre un asunto y no queremos equivocarnos. ¿Nos podéis ayudar con los matices de los siguientes verbos?: presionar, amedrentar, intimidar, coaccionar, atemorizar, influir, imponer. ¡Muchas gracias!», publicaba el club en sus redes sociales 5 de febrero tras la carta del Real Madrid a la FEF para protestar por la labor arbitral tras caer en su anterior compromiso liguero frente al Espanyol. «Las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado», escribió el club blanco.

El Atlético también añadió un mensaje, a las 19:03 de aquel mismo día (el club se fundó en 1903 y suele utilizar la hora en referencia) con clara alusión a Real Madrid TV y su habitual programación contraria a los árbitros: «Usar tu televisión oficial, una vez más, para presionar a los árbitros». Y el 6 de febrero el Atlético incluyó un nuevo apartado, con un proyectil dirigido directamente hacia los medios de comunicación: «Utilizar a tu ejército de 'periodistas amigos' para difundir tus delirios».