El Athletic disputa ante la Roma una final anticipada para que se dispare la ilusión

El Athletic busca una noche mágica en San Mamés con las cuentas claras. Ganar o borrar de la cabeza ese sueño tan mágico que se ... ha instalado en Bilbao de jugar la final de la Europa League en La Catedral. Máxima felicidad o desilusión absoluta. El partido de este jueves frente a la Roma se ha convertido en una final en marzo donde no hay red de seguridad. «Mañana es un partido decisivo y definitivo», resumió Ernesto Valverde a la hora de valorar la trascendencia de esta vuelta de octavos de final donde el Athletic se ve obligado a remontar después de encajar en el Olímpico un gol en el último segundo de partido que colocó desde ese momento a la afición rojiblanca en modo remontada. Generar el ambiente eléctrico de las grandes noches será poner la primera piedra para que el Athletic dé la vuelta a la eliminatoria y que el estado de ilusión en el que viven los aficionados del Athletic crezca sin límites rumbo a los cuartos y a esa ansiada final del 21 de mayo. «Necesitamos a todo San Mamés», solicitó Óscar de Marcos en la sala de prensa.

Y es que la imagen del Olímpico de Roma impulsando sin desmayo a sus jugadores en la ida y la crisis entre la Herri Harmaila y el resto de aficicionados evidenciada de nuevo el domingo frente al Mallorca están muy presentes entre la plantilla y el cuerpo técnico del Athletic. Para eliminar a la Roma no debe haber fisuras ni en el césped ni en la grada, y así lo reflejó el capitán rojiblanco: «Es muy importante que todos vayamos a una porque juntos somos más fuertes». Una frase fundamental para lo que debe ser el partido de este jueves. Desde la unidad se debe construir el escenario ideal para que el Athletic salga al campo eléctrico, «con corazón como jugamos aquí pero teniendo claro cómo nos debemos de manejar ante un rival muy peligroso». «Si nos vamos a ir los once al ataque y dejamos de vigilar a Dybala y Dovbik no hacemos nada», pidió Valverde.

Intensidad y cabeza fría serán dos aspectos fundamentales en el desarrollo del encuentro para un Athletic que no debe caer en la precipitación de querer dar la vuelta a la eliminatoria por la vía rápida. La Roma demostró en el Olímpico que tiene muchos recursos, que cuenta con futbolistas de mucha calidad y que atraviesa un momento tan dulce que tiene máxima confianza en lo que hace. Pero el Athletic también dejó claro que tiene armas para hacer daño al equipo que prepara Claudio Ranieri. De hecho, supo adelantarse en el marcador con el gol de Iñaki Williams y solo la falta de acierto a la hora de controlar el partido desde ese momento permitió a la Roma dar la vuelta al marcador. Corregir ese aspecto será un elemento capital en un partido donde el Athletic sabe que vivirá en el filo. Con la eliminatoria en contra, cualquier error puede ser decisivo, por lo que las palabras de Valverde de mantener la cabeza fría cobrarán más importancia si cabe.

Recomponer el once ante las bajas es otro de los grandes retos del técnico, que dejó sensaciones negativas sobre la presencia de Oihan Sancet en el encuentro. «Será difícil que esté», reconoció el preparador extremeño al ser cuestionado por el futbolista navarro, que se ha ejercitado al margen esta semana en la recuperación de sus problemas musculares. No poder contar con el futbolista que marca las diferencias en este Athletic es un gran contratiempo. No hay que olvidar que Sancet suma 14 goles (13 de ellos en Liga) en 26 partidos siendo mediapunta. Y su ausencia se evidencia más en los últimos encuentros en los que ni Berenguer ni Unai Gómez han podido aportar lo que ofrece Sancet cuando está en el campo.

Alineaciones probables:

Athletic: Agirrezabala, De Marcos, Unai Núñez, Paredes, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams y Berenguer.

Roma: Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Rensch, Paredes, Koné o Pisilli, Angeliño. Baldanzi o Pellegrini, Dybala y Dovbyk.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Estadio y horario: San Mamés. 18:45 h. (Movistar Liga de Campeones).