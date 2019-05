Reacciones Messi: «El 3-0 es un resultado muy bueno pero no está definido» El argentino acerca al Barcelona a la final de la Champions tras su doblete al Liverpool en la noche que marcó su gol número 600 con la camiseta azulgrana R. C. Barcelona Jueves, 2 mayo 2019, 00:04

«También teníamos tres goles de renta antes de Roma», recordó Ernesto Valverde tras el 3-0 del Barcelona al Liverpool en el Camp Nou. Pareció algo un comentario algo agorero aunque lo cierto es que el técnico tiró de sinceridad a la hora de analizar el encuentro con Movistar+. «Ellos han tenido una ocasión muy clara, la del palo. Y una parada de Marc. Ha sido un partido en el que ellos han llevado el juego a su terreno por momentos y a nosotros nos ha costado, pero hemos salido victoriosos ante un equipo fortísimo. Pero esto es parecido a lo del año pasado. También teníamos tres goles de ventaja antes de Roma», insistó antes de recordar la intensidad vista en el parttido. «Uno siempre intenta imponer su ritmo, lo que ocurre es que a veces puedes dominar el ritmo del partido y otras veces el ritmo te domina a ti. No nos interesaba tampoco ir hacia atrás sino ir hacia delante. Era un toma y daca».

Valverde no dudo en alabar a Leo Messi, el gran protagonista del partido. «Sabemos lo que Leo es, pero no deja de sorprendente. Tienen que aparecer todos los jugadores pero él generalmente acierta. Nos ha impulsado pero todavía nos queda la vuelta».

El argentino decidió con dos goles en la segunda mitad. Sobre todo en el 3-0, con un golpeo espectacular en un libre directo Messi desde 29 metros, su tanto más lejano de falta directa de su carrera en la Champions League. «La verdad que sí, que entró espectacular. La busqué y tuve la suerte de que entrara por ahí. Contentísimo», reconoció tras el partido a Movistar.

«Es un espectáculo, es increíble lo que hace dentro del campo. Es de otro planeta. Hoy además corrió y jugó para enmarcar» ARTURO VIDAL

Eso sí, lamentó la última ocasión marrada por Dembélé que pudo haber adornado aún más el marcador. «Fue clarísima la última, claro que hubiera sido mejor el 4-0, pero el 3-0 es un resultado muy bueno. No está definido porque vamos a una cancha muy difícil, con historia, que aprieta mucho, pero estamos contentos con el partido de hoy».

La enésima obra de arte de Leo Messi. #ChampionsMLCpic.twitter.com/AabVNq61PA — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) May 1, 2019

El argentino reconoció que durante algunos minutos el Liverpool le dejó «algo asfixiados» por su presión. «Entramos en su juego, en su ritmo, con mucho físico, de partir el partido y de jugar una contra tras otra. Nosotros no estamos acostumbrados, somos más de tener la pelota. Estábamos un poco asfixiados pero era lo que exigía este partido y había que sacarlo como fuera», explicó antes de congratularse que el equipo no encajó. «Es bueno el resultado sobre todo que no nos hicieron goles. En el primer tiempo fuimos superiores, ellos nos apretaron en el segundo. No crearon muchas ocasiones pero no nos dejaron salir. Ellos iban a buscar un gol como visitantes pero supimos soportarlo y hacer dos goles más».

«El 3-0 es un buen resultado, pero cautela» Guillermo Amor, director de relaciones institucionales y deportivas del Barcelona, quiso frenar algo la euforia destacando el buen partido del Liverpool de cara al duelo de vuelta. El Liverpool ha hecho un partido a un gran nivel. El resultado es buenísimo, si el 1-0 es bueno el 3-0 no te puedes ni imaginar. Pero hay que reconocer que el Liverpool ha hecho un muy buen partido y somos cautos con la eliminatoria. Afrontamos la vuelta con seriedad porque el Liverpool presiona va arriba, te crea ocasiones, tiene jugadores de calidad… Hay que estar muy atentos». No dudó en alabar a Leo Messi: «Qué gol el de falta, que ya ha hecho muchos. Era lejana. Y el otro, también. Son jugadas que empieza y acaba. El que la sigue, la consigue. Todos los rebotes le llegan a él porque está atento, está vivo». Por último, aprovechó para destacar el rendimiento de Luis Suárez, que hizo su primer tanto en Champions. «El gol muy bueno, el pase de Jordi fenomenal también. Luis ha trabajado mucho. Incordia y pone en dificultaders a las defensas. Rinde bien, crea ocasiones, mete goles y ha trabajado mucho».

«La diferencia de goles es muy buena; hemos hecho un grandísimo partido pero la euforia no ha llegado al vestuario» jordi alba

Por último se refirió al gesto que hizo tras marcar en el que pidió a su afición no pitar a nadie, después de que Coutinho se retirase entre silbidos. «Estamos en un momento definitorio, muy lindo, en que tenemos que estar más juntos que nunca. A principios de año dijimos que esto lo sacaríamos unidos y no es momento de criticar a nadie. Nos quedan tres finales y lo haremos todos juntos.Es feo que despidan a un compañero (Coutinho) así, lo hiciera bien o mal. Ahora queda poquito y tenemos que estar todos».